"First Dates" und "Perfektes Dinner" deutlich im Aufwind

© Vox

Der Vox-Vorabend lief in den zurückliegenden Jahren meist unspektakulär, doch in dieser Woche zogen die Quoten plötzlich spürbar an. "Das perfekte Dinner" erwischte die stärkste Woche seit 2014, "First Dates" lief sogar stark wie nie.



25.05.2019 - 09:46 Uhr von Alexander Krei 25.05.2019 - 09:46 Uhr

Die Woche begann für Vox bereits vielversprechend: Nach guten Quoten am Montag verzeichnete "Das perfekte Dinner" tags darauf mit einem Marktanteil von 10,1 Prozent in der Zielgruppe den besten Wert des laufenden Jahres. Es sollte der Grundstein sein für die stärkste Woche des Vorabend-Klassikers seit mehr als vier Jahren: Auf sehr gute 8,9 Prozent brachte es das "Dinner" im Schnitt zwischen Montag und Freitag. Man muss schon bis November 2014 zurückgehen, um eine stärkere Woche zu finden.

Auch am Freitag lief es noch einmal gut: 1,12 Millionen Zuschauer waren um 19:00 Uhr insgesamt dabei, in der Zielgruppe verzeichnete die Koch-Doku überzeugende 9,3 Prozent. Doch nicht nur das "Dinner" präsentiert sich in diesen Tagen in ungewöhnlich starker Form, auch "First Dates" um 18:00 Uhr hat eine erfreuliche Entwicklung genommen. Mit einem Wochenschnitt von 8,4 Prozent Marktanteil war die Kuppelshow mit Roland Trettl sogar so erfolgreich wie nie.

Ernüchternd fällt dagegen der Blick auf die Primetime-Quoten vom Freitag aus. Dort konnte "Law & Order: Special Victims Unit" überhaupt nichts reißen. Nur 620.000 Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, in der Zielgruppe reichte es für nur 3,3 Prozent Marktanteil. Auch die beiden weiteren Folgen blieben danach mit 4,2 und 4,7 Prozent blass, "Chicago P.D." lief später mit 5,4 Prozent zumindest etwas erfreulicher. Vox war damit allerdings besser bedient als kabel eins, wo die Serien-Wiederholungen selbst am späten Abend noch weniger als vier Prozent Marktanteil erzielten.

Auf einen durchwachsenen Abend blickt unterdessen RTL II, das zunächst mit "Tron: Legacy" auf 700.000 Zuschauer sowie gute 6,1 Prozent Marktanteil kam, zu später Stunde dafür mit dem Spielfilm "Termin Life - Mörderischer Wettlauf" versagte. Mehr als ein Marktanteil von 2,7 Prozent war hierfür nicht drin. ProSieben kam mit "Parker" um 20:15 Uhr auf 1,55 Millionen Zuschauer sowie 9,5 Prozent Marktanteil, ehe "Drive Angry" anschließend bei 7,9 Prozent hängen blieb.

Teilen