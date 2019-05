Begrenztes Interesse an Wahl-Nachlese bei ARD und ZDF

© ARD

Nach den starken Quoten am Wahlabend tat sich am Tag danach die Nachlese spürbar schwerer und erzielte sowohl im Ersten als auch im ZDF nur einstellige Marktanteile. Trotzdem war das "Brennpunkt"-Publikum wieder überdurchschnittlich jung



28.05.2019 - 09:11 Uhr von Uwe Mantel 28.05.2019 - 09:11 Uhr

Nachdem die Europwahl am Sonntag nicht nur erheblich mehr Wähler in die Wahllokale, sondern auch mehr Zuschauer vor den Fernseher gelockt hatte, ließ das Interesse am Tag danach - wenig überraschend - wieder deutlich nach. Das Erste zählte mit seinem 45-minütigen "Brennpunkt" um 20:15 Uhr im Schnitt nur 2,47 Millionen Zuschauer. Damit waren beim Gesamtpublikum nicht mehr als magere 8,3 Prozent Marktanteil zu holen. Auffällig allerdings: Nachdem schon die Wahlberichterstattung am Sonntag insbesondere viele jüngere Zuschauer vor den Fernseher gelockt hatte, war auch das Durchschnittsalter des "Brennpunkt"-Publikums für ARD-Verhältnisse überdurchschnittlich jung. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei immerhin 7,0 Prozent.

Bemerkenswert auch: "Hart aber fair" zählte im Anschluss sogar etwas mehr Zuschauer als der "Brennpunkt". Auch 2,67 Millionen Zuschauer reichten allerdings nicht für den Sprung in die Zweistelligkeit, der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei 9,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,7 Prozent Marktanteil erzielt. Für "Hart aber fair" war es gleichwohl die höchste Reichweite seit Mitte Februar. Der Trend, dass im Lauf des Abends die Reichweite anstieg, setzte sich dann auch bei den "Tagesthemen" fort, die mit 2,82 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 12,4 Prozent beim Gesamtpublikum erzielten. Sehr gute 8,9 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das ZDF hatte seine Sondersendung wie üblich bereits am Vorabend nach den "heute"-Nachrichten gezeigt. Das "ZDFspezial" zählte dort 2,29 Millionen Zuschauer, was 8,8 Prozent Marktanteil entsprach. Anders als dem Ersten fehlten dem ZDF auch die jüngeren Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es nur für 3,1 Prozent Marktanteil. Die im Rahmen des "ZDFspezial" ausgestrahlte Sendung "Was nun, Frau Nahles?" verfolgten 2,36 Millionen Zuschauer.

In der Primetime setzte das ZDF dann wieder auf sein übliches Filmprogramm am Montagabend und holte mit 5,16 Millionen Zuschauern für "Reich oder tot" den unumstrittenen Tagessieg beim Gesamtpublikum. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei hervorragenden 17,3 Prozent. Weitere Krimifans griffen die Mainzer zudem mit ZDFneo ab: "Inspector Barnaby" lockte ab 20:15 Uhr dort 1,95 Millionen Zuschauer an, eine zweite Folge im Anschluss hatte noch immer 1,87 Millionen Zuschauer. Das reichte zunächst für 6,6 und ab 21:49 Uhr sogar für 8,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

