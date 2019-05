Tiefstwert für "Guidos Masterclass", RTL II-Serie schwach

© TVNow/Andreas Friese

"Guidos Masterclass" kann bei Vox weiterhin nicht überzeugen und markierte in der Zielgruppe sogar einen neuen Tiefstwert. Bei RTL II verharrte unterdessen "Wir sind jetzt" auf dem schwachen Vorwochen-Niveau. Auch kabel eins blieb blass.



28.05.2019 - 09:44 Uhr von Uwe Mantel 28.05.2019 - 09:44 Uhr

Nachdem sich "Guidos Masterclass" in den vergangenen Wochen bei Marktanteilen um die 6 Prozent in der klassischen Zielgruppe auf schwachem Niveau recht stabil gehalten hatte, ging es nun nochmal ein Stückchen bergab: Eine Woche vor dem Finale markierte die Sendung mit einem Marktanteil von 5,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ihren bisherigen Tiefstwert. Die Gesamt-Reichweite verharrte mit 860.000 Zuschauern in etwa auf dem Vorwochen-Wert. In den ersten Wochen waren allerdings noch über eine Million Zuschauer mit dabei.

Die gute Nachricht für Vox: "Goodbye Deutschland" ließ im Anschluss die Quoten deutlich steigen und erzielte trotz des schwachen Vorlaufs starke 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Trotz fortgeschrittener Uhrzeit war auch die absolute Zuschauerzahl deutlich höher als bei "Guidos Masterclass": 990.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Mit Problemen hat am Montagabend weiterhin auch RTL II zu kämpfen. Zwei Folgen von "Wir sind jetzt" erzielten auch in dieser Woche nur 4,3 und 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und bewegten sich damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie die ersten beiden Episoden in der vergangenen Woche. Rund eine halbe Million Zuschauer sahen die beiden Folgen insgesamt. "Naked Attraction" lief im Anschluss mit 5,3 Prozent Marktanteil zwar besser, ist damit aber weiterhin nur noch ein Schatten früherer Tage.

Generell hatten es die Privatsender der 2. Generation am Montag schwer, da bildete auch kabel eins keine Ausnahme. Der Film "Demolition Man" erzielte um 20:15 Uhr 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Nico" lief im Anschluss mit nur 3,5 Prozent Marktanteil richtig schlecht.

