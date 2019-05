"Forrest Gump" lässt "Top Chef Germany" alt aussehen

© Paramount Pictures

Während Sat.1 am Mittwoch mit seiner Kochshow "Top Chef Germany" weitere Marktanteile einbüßte, lief's für kabel eins umso besser - und zwar mit dem Film-Klassiker "Forrest Gump". Doch schon tagsüber punktete der Sender über Stunden hinweg.



30.05.2019 - 09:37 Uhr von Alexander Krei 30.05.2019 - 09:37 Uhr

kabel eins hat sich am Donnerstag bis auf den dritten Platz nach vorne gearbeitet: Mit einem sehr guten Tagesmarktanteil von 7,4 Prozent lag der Sender in der Zielgruppe noch vor Sat.1 und Vox, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass sich kabel eins fast keine Schwachstelle leistete. So überzeugte etwa das Tagesprogramm teils mit zweistelligen Marktanteilen: Sowohl "Numb3rs" und "The Mentalist" als auch die "kabel eins News" holten jeweils über zehn Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Castle" und "Navy CIS" blieben nicht weit davon entfernt.

Selbst "Achtung Kontrolle", das in den vergangenen Jahren schon oft totgesagt wurde, schlug sich gegen 19 Uhr mit 5,9 Prozent Marktanteil gut. Zum Erfolg führte aber auch eine überaus erfolgreiche Primetime: Dort lockte der Film-Klassiker "Forrest Gump" am Mittwoch nämlich 1,25 Millionen Zuschauer vor den Fernseher und verzeichnete in der Zielgruppe starke 9,3 Prozent Marktanteil. Später am Abend brachte es "Vier Fäuste für ein Halleluja" noch immer auf 7,8 Prozent.

kabel eins bewegte sich damit den gesamten Abend über deutlich vor kabel eins, wo die Kochshow "Top Chef Germany" erneut nicht über 780.000 Zuschauer hinauskam. In der Zielgruppe ging der Marktanteil im Vergleich zur Vorwoche sogar noch weiter zurück und verbuchte mit 4,8 Prozent abermals ein Tief. "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" machte seine Sache im Anschluss ähnlich schlecht und kam nicht über 5,1 Prozent hinaus. Schlimmeres verhinderte am Mittwoch einzig der Nachmittag, wo "Auf Streife" und "Klinik am Südring" mit über elf Prozent Marktanteil überzeugten.

Marktanteils-Trend: Top Chef Germany



Zu diesem Zeitpunkt bewegte sich Sat.1 übrigens deutlich vor RTL. So verzeichnete "Mensch Papa!" auf dem Sendeplatz um 15:00 Uhr schon nur 9,2 Prozent Marktanteil, ehe "Vorher Nachher" bei 6,9 Prozent hängen blieb. "Freundinnen - Jetzt erst recht" kam mit einer Wiederholung im Anschluss sogar auf gerade mal 5,0 Prozent und zog erneut "Unter uns" mit in die Tiefe. Der Dauerbrenner blieb mit 9,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schwach. Besser machten es die anderen Soaps: "Alles was zählt" erzielte später 13,9 Prozent Marktanteil, "GZSZ" sogar 19,9 Prozent.

