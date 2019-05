Disney beschert Sat.1 erfolgreichsten Tag seit 2012

© Disney Enterprises

Auf die Quote schauen, Augen reiben, nochmal drauf schauen, jubeln - das dürfte heute Morgen der Ablauf der Verantwortlichen bei Sat.1 sein. Mit seinem "Disney Filmfest" erzielte Sat.1 durchweg tolle Quoten - und verzeichnet den stärksten Tag seit sechseinhalb Jahren



31.05.2019 - 09:13 Uhr von Uwe Mantel 31.05.2019 - 09:13 Uhr

Sat.1 erzielte an Christi Himmelfahrt einen Tagesmarktanteil von 15,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und deklassierte die Konkurrenz damit regelrecht. Der zweitplatzierte Sender RTL kam auf gerade mal 8,9 Prozent. Und um zu verstehen, wie herausragend dieser Wert für Sat.1 ist, hier nur zwei Anmerkungen: der zuvor höchste Tagesmarktanteil in diesem Jahr lag bei 11,3 Prozent. Und um einen höheren Tagesmarktanteil zu finden, muss man schon in den November 2012 zurückgehen.

Zu verdanken hat Sat.1 diesen herausragenden Erfolg seiner Disney-Programmierung. Die ließ sich zur Mittagszeit noch vergleichsweise gemächlich an. "Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" und die beiden Kurzfilme "Micky Maus - Unter dem Meer" und "Pixars Piper" erreichten noch Marktanteile zwischen 10,4 und 11,1 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, "Arielle, die Meerjungfrau" steigerte sich dann schon auf 13,4 Prozent. "Findet Nemo" erreichte am Nachmittag 17,8 Prozent, "Findet Dorie" am Vorabend sogar 19,1 Prozent.

Das Highlight war dann aber in der Primetime die Free-TV-Premiere von "Vaiana", die mit 21,6 Prozent Marktanteil den klaren Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Insgesamt sahen im Schnitt drei Millionen Zuschauer den Film, was beim Gesamtpublikum 10,9 Prozent Marktanteil entsprach. Danach war's vorbei mit Disney-Animationen - doch auch der Film "Urlaubsreif" lief im Anschluss mit 18,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch hervorragend. Und auch vor Beginn des Disney-Marathons konnte am Vormittag schon "Free Willy" mit 13,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe punkten.

Die Konkurrenz war wie erwähnt abgeschlagen. ProSieben hielt sich mit "Er ist wieder da" in der Primetime trotzdem gut und erzielte 12,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Tagsüber fuhr man mit der Entscheidung, das Regelprogramm zu zeigen - also zunächst Sitcoms und später auch "taff" und "Galileo" gar nicht gut und blieb durchweg teils tief im einstelligen Bereich. Auch RTL hatte seine liebe Not und erzielte über weite Strecken tagsüber nur einstellige Marktanteile. In der Primetime floppte dann zudem auch noch die Free-TV-Premiere von "Ben Hur" mit nur 8,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "Auferstanden" kam im Anschluss auf 9,6 Prozent. Am Vorabend blieb auch das "Bauer sucht Frau"-Special "Josef & Narumol am Königshof" mit 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe blass.

Mit der Primetime zufrieden sein kann man bei Vox, wo der Bond-Film "Goldeneye" 8,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, "Sag niemals nie" erreichte danach sogar 10,3 Prozent. kabel eins ging mit 3,6 Prozent für "Space Cowboys" und 2,6 Prozent für "Planet der Affen" hingegen ebenso unter wie RTL II, das allerdings mit einer Wiederholung von "Frauentausch" ohnehin kein ernstzunehmendes Programm aufbot und dementsprechend mit 3,4 Prozent sogar noch gut bedient war.

