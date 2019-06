RTL und Vox im Mai im Aufwind, Sat.1 fällt wieder zurück

© DWDL

Mit Fußball-Unterstützung legte RTL im Mai zu, auch Vox schnitt erheblich besser ab als noch im Vorjahr. Sat.1 hingegen konnte den kurzen Aufschwung aus dem April nicht bestätigen - und verhinderte nur dank eines starken Endspurts Schlimmeres.



01.06.2019 - 10:32 Uhr von Uwe Mantel 01.06.2019 - 10:32 Uhr

Nachdem der April noch einen verhalten positiven Trend für Sat.1 brachte - und erstmals in diesem Jahr zumindest über 8 Prozent Marktanteil, war davon im Mai schon wieder nichts mehr zu sehen. Lange Zeit kamen sich Vox und Sat.1 sogar gefährlich nahe, nur eine Woche vor dem Monatsende trennten die beiden Sender gerade mal noch 0,1 Prozentpunkt - doch dank des überaus erfolgreichen "Disney-Filmfests" an Christi Himmelfahrt, das dem Sender den stärksten Tagesmarktanteil seit sechseinhalb Jahren bescherte, konnte Sat.1 dann auf den letzten Metern doch nochmal etwas Boden gut machen und Schlimmeres verhindern. Doch mehr als 7,8 Prozent Marktanteil waren im Monatsschnitt trotzdem nicht zu holen. Damit lag Sat.1 0,4 Prozentpunkte unter dem April-Wert und sogar 0,8 Prozentpunkte unter dem Mai-Wert des vergangenen Jahres.

Dass nicht mehr drin war, lag etwa daran, dass mit "Top Chef Germany" die nächste große Enttäuschung bei den Eigenproduktionen auf dem Plan stand, zudem floppte mit "Whiskey Cavalier" auch die nächste US-Lizenzserie, "Lethal Weapon" ist ebenfalls ein Totalausfall, dem Dauerbrenner "Navy CIS" hat die fortgesetzte Wanderschaft von Sendeplatz zu Sendeplatz auch nicht geholfen. Am Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstagabend vergrößerten sich die Probleme damit weiter, am desolaten Vorabend war weiterhin kein Lichtblick in Sicht. Auf der Haben-Seite stehen neben Lukes Schul-Show am Freitag und den zumindest solide laufenden Leischik-Sendungen am Sonntag vor allem Filme. Neben Disney sind es etwa alte Bully-Filme am Montag oder auch weiterhin die Harry-Potter-Reihe am Samstag.

Doppelte Freude in Köln-Deutz: Vox und RTL legen zu

Das eben erwähnte Vox konnte Sat.1 dann durch den Endspurt des Konkurrenten letztlich also doch nicht auf die Pelle rücken, mit 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verlief der Mai aber dennoch recht gut. Im Vergleich zum April ging's um 0,2 Prozentpunkte nach oben, im Vergleich zum Mai des Vorjahres sogar um 0,7 Prozentpunkte. Zwar gab es auch für Vox Rückschläge wie die enttäuschenden Quoten für "Guidos Masterclass" am Montagabend - dafür brachte das Comeback von "Grill den Henssler" den Sonntagabend in Schwung und "Sing meinen Song" konnte die Schwächephase des Vorjarhes deutlich hinter sich lassen und lief wieder besser. Zudem kann man "Magnum, P.I." zumindest attestieren, dass es sich inzwischen auf einem halbwegs soliden Quotenniveau eingependelt hat - da war man auf dem Serien-Sendeplatz am Mittwoch schon deutlich schlimmeres gewohnt. Erfreulich ist zudem die Entwicklung am Vorabend, wo das "Perfekte Dinner" und "First Dates" Rückenwind verspürten. Auch mit Blick aufs Gesamtpublikum kommen sich Vox und Sat.1 übrigens langsam näher: Vox legte 0,2 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent Marktanteil zu, Sat.1 büßte 0,4 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent ein.

Ein erfreulicher Mai war es auch für RTL, das seinen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen im Vergleich zum Vormonat wieder um 0,3 Prozentpunkte auf 11,8 Prozent steigern konnte. Ein Jahr zuvor standen nur 11,2 Prozent zu Buche. Den Haupt-Unterschied machte hier erneut der Fußball. Man kann der Mediengruppe RTL zum Erwerb der Europa-League-Rechte nur gratulieren. Eintracht Frankfurt bescherte RTL mit den beiden Partien gegen Chelsea herausragende Quoten und auch das Finale holte richtig gute Werte - und zwar sowohl bei RTL als auch bei Nitro. Zudem gelang es, am Samstagabend mit "Denn sie wissen nicht, was passiert" auch nach "DSDS" weiterhin sehr erfolgreich unterwegs zu sein, freitags läuft "Let's Dance" weiterhin hervorragend. Bei den eigenproduzierten Serien schlug sich "Nachtschwestern" bislang zumindest ordentlich, der Niki-Lauda-Abend war ebenfalls ein Erfolg. All das sorgte auch für steigende Quoten beim Gesamtpublikum, wo der Monatsmarktanteil mit 8,8 Prozent aber trotzdem weiterhin deutlich einstellig blieb.

Beim Gesamtpublikum bleiben die Öffentlich-Rechtlichen das Maß der Dinge

Zweistellige Marktanteile beim Gesamtpublikum bleiben weiterhin dem Ersten und dem ZDF vorbehalten - wobei die Mainzer ihre Marktführung weiterhin behaupten können. Das ZDFerreichte im Mai 12,7 Prozent Marktanteil - was allerdings nochmal 0,1 Prozentpunkt weniger war als im Vormonat und damit der geringste Wert seit Oktober 2017. Dass es im Vergleich zum Mai 2018 um 0,4 Prozentpunkte runter ging, lässt sich vor allem mit dem Fehlen der Champions League erklären. Damals bescherte etwa die Partie zwischen Real Madrid und dem FC Bayern dem ZDF über 13 Millionen Zuschauer. Diesmal hießen die meistgesehenen Sendungen nun stattdessen "Mein Freund, das Ekel", "Endlich Witwer" und "Bares für Rares" - es ist nun also die eigene Stärke und keine teuer erkauften Sportrechte, die trotzdem den unangefochtenen Platz an der Spitze sichert.

Das Erste kam mit 11,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum wie gewohnt mit deutlichem Rückstand dahinter, schlug sich damit aber um 0,4 Prozentpunkte besser als im Vorjahr. Meistgesehene Sendung war hier der das DFB-Pokalfinale, die sonntäglichen "Tatorte" und das ESC-Finale, das insbesondere auch bei den jüngeren Zuschauern wieder für herausragende Quoten sorgte. Ohnehin ist Das Erste bei den 14- bis 49-Jährigen weiterhin ungleich erfolgreicher als das ZDF: 6,9 Prozent Marktanteil stehen hier doch recht klägliche 5,3 Prozent gegenüber.

ProSieben legt zu, bleibt aber einstellig, Abschläge für RTL II und kabel eins

ProSieben gelang es, nach dem Rückschlag aus dem April wieder zuzulegen - doch die 10-Prozent-Marke, die noch im Februar und März übersprungen worden war, konnte der Sender nicht zurückerobern. Letztlich ging es um 0,2 Prozentpunkte auf nun 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben. Damit steht ProSieben auch im Mai weiterhin spürbar besser da als noch ein Jahr zuvor, als der Marktanteil bei 9,4 Prozent lag. Highlight aus Quotensicht war das Finale von "Germany's Next Topmodel", das eine erfolgreiche Staffel krönte - dafür aber inhaltich viele Fragezeichen aufwarf. Als hervorragende Idee erwies es sich unterdessen, Joko und Klaas im Falle eines Gewinns in ihrer neuen Show "Joko und Klaas gegen ProSieben" 15 Minuten Sendezeit zur Verfügung zu stellen. Sie reichten diese u.a. an die Kapitänin eines Flüchtlingsrettungsschiffs und einen Obdachlosenhelfer weiter und erhielten dafür nicht nur überbordendes Lob, sondern bescherten ProSieben auch hervorragende Quoten.

RTL II konnte den deutlichen Aufschwung aus dem April im Mai unterdessen nicht bestätigen, hielt sich aber zumindest über der 5-Prozent-Marke. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sank auf 5,1 Prozent, ein Minus von 0,3 Prozentpunkten. Damit fiel RTL II nun auf den letzten Platz der acht Vollprogramme zurück, noch hinter das ZDF - obwohl der Sender mit seinen Sozialdokus weiterhin sehr gut fährt. Dafür hakt es weiter an zu vielen anderen Abenden. So enttäuschte etwa auch der neueste Versuch, mit eigenproduzierter Fiction zu punkten. kabel eins hingegen ließ zwar nach dem sehr guten April ebenfalls leicht Federn, kann mit 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber trotzdem sehr zufrieden sein. Hier ist es nicht zuletzt weiterhin der sehr gut laufende Vorabend und Nachmittag, was den Sender seit Monaten auf dem guten Quotenniveau hält. Die neuen "Bus Babes" schlugen sich am Sonntagabend nach Start-Schwierigkeiten zudem zumindest solide.

Die Monatsmarktanteile im Überblick

MA ab 3

+/-

Vormonat

+/-

Mai 18 MA 14-49 +/-

Vormonat +/-

Mai 18

Das Erste

11,0 -0,2

+0,4

6,9

+0,2

+0,3

ZDF

12,7

-0,1

-0,4

5,3

+0,1

-1,0 RTL

8,8

+0,4

+0,6 11,8

+0,3

+0,6 Sat.1

5,8

-0,4

-0,8

7,8

-0,4

-0,4 ProSieben

4,4

+0,1

-0,1 9,8

+0,2

+0,4 Vox

5,1

+0,2

+0,5

7,2

+0,2

+0,7 RTL II

3,0

-0,2

-0,1 5,1

-0,3

-0,4

kabel eins

3,7

-0,1

-0,1

5,4

-0,2

+0,1

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Quelle: DWDL-Recherche

Die meistgesehenen Sendungen des Monats

Gesamtpublikum Zielgruppe 14-49 Das Erste DFB-Pokalfinale Bayern _ Leipzig

Eurovision Song Contest

ZDF Mein Freund, das Ekel

Aktenzeichen XY... ungelöst

RTL Europa League: Chelsea - Frankfurt

Europa League: Chelsea - Frankfurt

Sat.1 Vaiana

Vaiana ProSieben Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Vox Grill den Henssler

Sing meinen Song - Das Tauschkonzert

RTL II Hartz und herzlich - Das Winzler-Viertel von Pirmasens Hartz und herzlich - Das Winzler-Viertel von Pirmasens

kabel eins Doppelmord

Forrest Gump



Wie sich die kleineren Sender geschlagen im Mai geschlagen haben, lesen Sie am Montag in Teil 2 unserer Monatsmarktanteils-Analyse

Über den Autor

Uwe Mantel ist stellvertretender Chefredakteur des Medienmagazins DWDL.de. Schaut seit den 80ern Fernsehen und schreibt seit 2004 auch darüber. Kann sich sowohl in gute Serien als auch trockene Zahlen vertiefen. Und seine fränkische Herkunft nicht verleugnen. E-Mail an Uwe Mantel

