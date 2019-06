Sat.1 siegt im Film-Dreikampf über RTL und ProSieben

© Sat.1

Nachdem Sat.1 in den vergangenen Wochen sonntags nur wenig reißen konnte, war der Sender diesmal mit "Men in Black 3" der größte "Tatort"-Verfolger in der Zielgruppe. RTL und ProSieben konnten ebenso wenig mithalten wie Vox.



03.06.2019 - 09:32 Uhr von Alexander Krei 03.06.2019 - 09:32 Uhr

Sat.1 hat sich am Sonntag etwas überraschend die Marktführerschaft gesichert: Mit einem guten Tagesmarktanteil von 9,5 Prozent lag der Sender deutlich vor der Konkurrenz - auch, weil der Feiertags-Hit "Vaiana" noch einmal in der Wiederholung überzeugte. Der Animationsfilm erzielte im Nachmittagsprogramm überzeugende 12,6 Prozent Marktanteil und lockte noch einmal 790.000 Zuschauer vor den Fernseher. Im Anschluss war dann auch erstmals auf "Das große Backen - Die Profis" Verlass (DWDL.de berichtete).

Der Erfolg ist aber auch darauf zurückzuführen, dass Sat.1 - anders als in den vergangenen Wochen - auch in der Primetime zu überzeugen wusste. "Men in Black 3" erreichte um 20:15 Uhr im Schnitt 2,04 Millionen Zuschauer und erzielte trotz Wiederholung richtig gute 12,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Damit musste sich Sat.1 zu diesem Zeitpunkt nur dem "Tatort" geschlagen geben. Die Hollywood-Konkurrenz blieb dagegen schwach: So erzielte "The Girl on the Train" als Free-TV-Premiere bei ProSieben gerade mal 8,1 Prozent Marktanteil.

Auch RTL tat sich schwer und blieb mit "Ted 2" bei lediglich 9,0 Prozent in der Zielgruppe hängen, insgesamt lockte der Streifen zur besten Sendezeit sogar nur 1,10 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Mäßige Quoten gab's auch für Vox: Wo zuletzt noch "Grill den Henssler" punktete, schaffte es "Promi Shopping Queen" diesmal nur auf 770.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 4,9 Prozent in der Zielgruppe. Damit lag Vox noch hinter dem RTL-II-Film "Die Welle" und nur knapp vor kabel eins, wo "Die Sommertrends 2019" auf 4,6 Prozent kamen.

Am späten Abend ging es aber sowohl für Vox als auch kabel eins nach oben: Während "Abenteuer Leben am Sonntag" gute 6,9 Prozent Marktanteil schaffte, steigerte sich "Prominent!" trotz des mageren Vorlaufs auf 8,0 Prozent. Richtig gut verlief der Abend derweil für Nitro, das dank seiner US-Krimis bis zu 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr. Um 21:49 Uhr lockte "CSI" im Schnitt 920.000 Zuschauer vor den Fernseher - eine höhere Reichweite gelang am Sonntag keinem anderen kleinen Sender.

