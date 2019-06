Super RTL und Sport1 legen kräftig zu, Tele 5 erstarkt

© DWDL

Erstmals in diesem Jahr ist Sport1 der Sprung über die Hürde von einem Prozent Marktanteil gelungen - der starken Eishockey-WM sei Dank. Super RTL legte im Mai ebenfalls kräftig zu und auch Tele 5 fuhr einen neuen Jahresbestwert ein.



03.06.2019 - 12:52 Uhr von Alexander Krei 03.06.2019 - 12:52 Uhr

Aus Quotensicht ist das Jahr für Sport1 bislang nicht allzu gut angelaufen. In drei der ersten vier Monate lag der Marktanteil unter dem Vorjahreswert – auch, weil man mit der Europa League ein Zugpferd an die Konkurrenz verloren hat. Im Mai ging es nun allerdings wieder nach oben und zum ersten Mal seit Dezember konnte gar die Marke von einem Prozent Marktanteil geknackt werden. Dank der drittbesten Eishockey-WM der Sendergeschichte verzeichnete Sport1 einen Monatswert von 1,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, ein Plus von 0,1 Prozentpunkten gegenüber dem Mai 2018 und sogar ein Plus von 0,4 Prozentpunkten gegenüber April. Bei den 14- bis 49-jährigen Männern verbuchte Sport1 sogar 1,7 Prozent Marktanteil.

Sport1 lag damit im zurückliegenden Monat einmal mehr deutlich vor Eurosport 1, das mit nur 0,3 Prozent Marktanteil unverändert blieb. Auch beim Gesamtpublikum erzielte Sport1 mit 1,0 Prozent einen doppelt so hohen Wert wie der direkte Konkurrent, dessen Hoffnungen im Juni vor allem auf den French Open liegen dürften. Ebenfalls im Aufwind war zuletzt Tele 5, das ebenso wie Sport1 auf einen Monatsmarktanteil von 1,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe kam. Für den Spartensender war es somit der erfolgreichste Monat seit September vergangenen Jahres. Zugleich landete Tele 5 nur knapp hinter Sixx, RTLplus und Sat.1 Gold.

Sat.1 Gold konnte allerdings mit Blick aufs Gesamtpublikum den Bestwert aus dem Vormonat wiederholen: Wie schon im April erzielte der Best-Ager-Sender auch diesmal wieder exakt 2,0 Prozent Marktanteil. Stärker war hier nur ZDFneo unterwegs, das mit allerlei Krimi-Erfolgen sogar 3,1 Prozent schaffte – zum dritten Mal in Folge. Bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete der Mainzer Sender indes gute 1,8 Prozent und lag leicht über dem Vorjahreswert. Ganz vorne rangierte hier jedoch Super RTL, das etwa jüngst in der Primetime mit seinen Asterix-Filmen punktete und sich weiter auf "Dr. House" verlassen kann. Auch Nitro präsentierte sich mit 2,2 Prozent Marktanteil erneut in glänzender Form.

Marktanteil

14-49 +/-

Vormonat +/-

May 18 Marktanteil

gesamt Super RTL 2,4 +0,3 +0,3 1,8 Nitro 2,2 -0,1 +0,2 1,7 ZDFneo 1,8 -0,1 +0,1 3,1 DMAX 1,6 +/-0 +/-0 1,0 ZDFinfo 1,5 -0,1 +/-0 1,4 ProSieben Maxx 1,5 -0,1 +/-0 0,8 Disney Channel 1,3 +/-0 +0,1 0,9 Comedy Central 1,3 +0,1 +0,1 0,4 Sat.1 Gold 1,2 -0,4 -0,6 2,0 RTLplus 1,2 +/-0 +0,1 1,6 sixx 1,2 +/-0 -0,3 0,7 Tele 5 1,1 +0,1 -0,1 1,0 Sport1 1,1 +0,4 +0,1 1,0 KiKa 1,0 -0,1 +0,1 0,8 n-tv 0,9 +/-0 +/-0 1,0 Welt 0,9 +/-0 -0,2 0,8 kabel eins Doku 0,9 +/-0 +0,2 0,6 3sat 0,8 +0,1 +/-0 1,3 TLC 0,8 +/-0 +0,2 0,6 Arte 0,6 -0,1 -0,1 1,0 Phoenix 0,6 +/-0 -0,2 0,9 One 0,6 +0,1 -0,1 0,8 Deluxe Music 0,6 -0,1 -0,2 0,2 Eurosport1 0,3 +/-0 -0,1 0,5 tagesschau24 0,3 +/-0 +/-0 0,3 Nickelodeon 0,3 +/-0 -0,4 0,2 Sky Sport News HD 0,2 +/-0 +/-0 0,2 MTV 0,2 -0,1 +0,1 0,1

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Super RTL und Disney Channel im Aufwind

Auch mit Blick auf den Kindermarkt schlug sich Super RTL im Mai blendend: Mit einem Marktanteil von 22,5 Prozent erzielte der Sender zusammen mit Toggo Plus in der Kernzielgruppe der 3- bis 13-Jährigen den besten Wert des laufenden Jahres und kann sich zugleich über den erfolgreichsten Mai seit dem Free-TV-Start des Disney Channels von fünf Jahren freuen. Doch auch Disney schlug sich richtig gut: Mit 13,9 Prozent Marktanteil war der Mai der zweitstärkste Monat der Sendergeschichte, gegenüber April betrug das Plus 1,7 Prozentpunkte. Hier macht sich derzeit wieder die Stärke von "Miraculous" am Vorabend bemerkbar. Der Kika und Nickelodeon gaben im Gegenzug jeweils einen halben Prozentpunkt nach.

MA 3-13

(6:00-20:15)

+/-

Vormonat

+/-

Mai 18

MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus 22,5 +0,4 +2,4 2,5 Kika

17,5 -0,5 -0,2 --

Disney Channel

13,9 +1,7 +0,9 1,2

Nickelodeon 5,9 -0,5 -2,3 --



Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

MDR erobert die Zweistelligkeit zurück

Die Dritten Programme haben im Mai zusammen einen bundesweiten Marktanteil von 13,1 Prozent eingefahren - und waren nach dieser Lesart sogar Marktführer vor dem ZDF. Mit Blick auf die einzelnen Sender zeigten sich allerdings mal wieder deutliche Unterschiede: So verbuchte das MDR Fernsehen erstmals seit knapp zwei Jahren wieder einen Monatswert von 10,0 Prozent im eigenen Sendegebiet. Verglichen mit April betrug das Plus 0,8 Prozentpunkte, kein anderes Drittes legte stärker zu. Den zweiten Platz belegt das BR Fernsehen, das erstmals im diesem Jahr wieder knapp unter die Marke von acht Prozent fiel. Mit nur 5,8 Prozent hielt das HR Fernsehen zudem wieder die rote Laterne.

MA

ab 3

+/-

Vormonat MDR 10,1 +0,9 BR 7,9 -0,3

NDR 7,5 -0,1

WDR 6,5

+0,2

SWR 6,4 +0,4 RBB 5,9 -0,2 HR

5,8

+0,3



Marktanteile jeweils im eigenen Sendegebiet. Quelle: DWDL.de-Recherche

Starkes Bundesliga- und "GoT"-Finale

Dass im Mai nur noch bis Mitte des Monats der Ball rollte, macht sich beim Blick auf die Monatsmarktanteile bemerkbar: Auf 4,0 Prozent Marktanteil kamen die von Sky Media vermarkteten Kanäle in diesem Zeitraum, das war ein halber Prozentpunkt weniger als noch im April. Und doch stachen im Mai einige Quoten deutlich heraus: So sorgten die letzten beiden Bundesliga-Spieltage bei Sky für Marktanteile von 23,1 und 25,2 Prozent. Beide Male schalteten rund 1,9 Millionen Zuschauer ein. Aber auch die beiden Champions-League-Spiele zwischen Liverpool und Barcelona konnten die Millionen-Marke knacken.

Und dann ist da auch noch "Game of Thrones" gewesen: Das Serien-Finale lockte alleine nachts 920.000 Zuschauer vor den Fernseher und trieb den Marktanteil auf unglaubliche 45,1 Prozent in der Zielgruppe. Noch dazu funktionierte das Epos auch in der Primetime gut - und natürlich auf Abruf. Nach Angaben des Bezahlsenders belief sich die durchschnittliche Kontaktsumme einer Episode über TV, On Demand und Sky Go binnen einer Woche auf 3,06 Millionen. Keine Frage, einen vergleichbaren Hit wird man im Bezahlfernsehen lange suchen müssen.

Teilen