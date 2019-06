Versöhnlicher Abschluss für "Guidos Masterclass"

© TVNow/Andreas Friese

Das Finale von "Guidos Masterclass" holte die bislang besten Quoten und kam immerhin in die Nähe des Senderschnitts. Trotzdem fällt die Bilanz ernüchternd aus: Das neue Format blieb noch hinter "Geschickt eingefädelt" zurück.



04.06.2019 - 09:19 Uhr von Uwe Mantel 04.06.2019 - 09:19 Uhr

2015 und 2016 versuchte Vox schon einmal, den nachmittags mit "Shopping Queen" so erfolgreichen Guido Maria Kretschmer mit "Geschickt eingefädelt" in die Primetime zu holen. Das Format war kein Flop, mit knapp über 7 Prozent aber auch kein echter Erfolg und wurde nach zwei Staffeln beendet. Nun gab's mit "Guidos Masterclass" einen neuen Anlauf, der allerdings noch schlechter lief: Im Schnitt erreichten die sechs Folgen diesmal nur noch knapp über 6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und weniger als eine Million Zuschauer.

Immerhin gab's zum Finale insbesondere beim jüngeren Publikum nochmal einen Aufschwung: Mit 580.000 14- bis 49-jährigen Zuschauern reichte es in der klassischen Zielgruppe zum Abschied für einen Marktanteil von 6,9 Prozent. Damit kam die Sendung immerhin mal in die Nähe des Senderschnitts. 900.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was 3,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. "Goodbye Deutschland" hatte es diesmal im Anschluss schwer und kam nicht über 5,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus.

Marktanteils-Trend: Guidos Masterclass



Recht zufrieden sein kann man unterdessen bei RTL II, wo eine neue Ausgabe der Schnipselshow "The Big 50", in der diesmal "Schnappschüsse, die die Welt bewegten" gezeigt wurden, zumindest grundsolide 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, ehe "Naked Attraction" trotz Wiederholung auf 6,3 Prozent kam. kabel eins setzte auf Filme und fuhr mit "Eraser" (6,3 Prozent in der Zielgruppe) und "Phantom-Kommando" (5,4 Prozent) ebenfalls recht gut.

