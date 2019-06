Sat.1-Serie "Whiskey Cavalier" fällt auf neue Tiefstwerte

© Warner Bros.

Mit seinen US-Serien hat Sat.1 am Dienstag nichts reißen können, die Marktanteile bewegten sich durchweg um sechs Prozent und für "Whiskey Cavalier" lief's so schlecht wie nie. Noch dazu zeigte sich der Vorabend mal wieder in desolater Verfassung.



05.06.2019 - 09:13 Uhr von Alexander Krei 05.06.2019 - 09:13 Uhr

Sat.1 spielte am Dienstag mit seinen US-Serien nur eine Nebenrolle. "Lethal Weapon" schaffte es als stärkstes Format des Senders in der Zielgruppe nur auf Rang 17 der Tagescharts - mit lediglich 520.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren waren um 21:15 Uhr dabei, was für nur 6,3 Prozent Marktanteil reichte. Noch schlechter sah es zuvor für die neue Serie "Whiskey Cavalier" aus, die mit 1,22 Millionen Zuschauern sowie einem Marktanteil von 5,5 Prozent in der Zielgruppe neue Tiefstwerte verbuchte.

Damit lag Sat.1 nicht nur hinter ProSieben, RTL und Vox, sondern auch hinter der RTL-II-Dokusoap "Pleite unter Palmen", die mit 1,34 Millionen Zuschauern sowie 8,8 Prozent Marktanteil einen guten Start hinlegte. Stärker als Sat.1 waren beim jungen Publikum aber auch die ARD-Serien "Um Himmels Willen" und "In aller Freundschaft", die es auf Werte von 6,9 und 7,2 Prozent brachten. Beim Gesamtpublikum lagen die beiden Serien ohnehin vorne: 4,45 Millionen Zuschauer sahen die Nonnen, 4,84 Millionen die Ärzte.

Auch später am Abend wurde die Lage für Sat.1 nicht besser: So geriet "Hawaii Five-0" um 22:15 Uhr mit nur 5,9 Prozent Marktanteil unter die Räder und auch die "Spiegel TV-Reportage" konnte danach mit 5,8 Prozent nichts mehr reißen. Dazu kommt die weiter katastrophale Lage am Sat.1-Vorabend, wo "Endlich Feierabend" und "Genial daneben - Das Quiz" mit Marktanteilen von 4,2 und 3,6 Prozent versagten. Die Folge: Nur 6,8 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und Rang fünf für Sat.1.

Wenig zu holen gab es am Dienstagabend aber auch für kabeel eins, wo der Kerkeling-Film "Kein Pardon" nicht über 790.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 4,6 Prozent hinauskam. Und das ZDF kämpfte ebenfalls mit Problemen: Dort erreichte eine "ZDFzeit"-Reportage zunächst lediglich 1,74 Millionen Zuschauer. Bis zum "heute-journal" zog die Reichweite aber auf 3,31 Millionen an, sodass der Sender zu diesem Zeitpunkt sogar schon wieder vor dem Ersten lag.

