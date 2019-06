Sat.1 Gold glänzt mit alter Sat.1-Ware, One mit "Poirot"

© Sat.1/Frank Hempel

Für Sat.1 Gold war der Mittwoch wieder ein rundum gelungener Tag, weil alte Sat.1-Formate wie "K11", "Niedrig und Kuhnt" und "Lenßen & Partner" auch in der Primetime sehr gut liefen. One trumpfte unterdessen mit "Agatha Christie's Poirot" auf



Mit einem Tagesmarktanteil von 2,8 Prozent war Sat.1 Gold am Mittwoch bei den 14- bis 49-Jährigen der mit Abstand stärkste der kleineren Sender, auch beim Gesamtpublikum lief's mit 2,6 Prozent Marktanteil ähnlich gut. Und zu verdanken hat man das einmal mehr auch dem prominenten Einsatz mehrerer einst von Sat.1 ausgemusterter Daytime-Formate in der Primetime. "K11" erreichte da zwischen 19:20 Uhr und 21:12 Uhr Marktanteile zwischen 1,8 und 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und bis zu 560.000 Zuschauer.

Bei "Niedrig und Kuhnt" erreichten im Anschluss dann sogar bis zu 800.000 Zuschauer. Die Marktanteile stiegen weiter auf bis zu 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 3,6 Prozent beim Gesamtpublikum. auf ähnlichem Quotenniveau bewegte sich dam späten Abend dann auch "Lenßen & Partner". Die Höchstwerte beliefen sich hier auf 3,7 Prozent beim Gesamptublikum und 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zudem liefen im Tagesprogramm auch schon andere Klassiker hervorragend. Besonders "Diagnose: Mord" sticht hier um 15 Uhr mit stolzen 4,0 Prozent Marktatneil bei den 14- bis 49-Jährigen heraus.

Ein sehr erfolgreicher Abend war es auch für den ARD-Ableger One. "Agatha Christie's Poirot" ließ den Marktanteil dank 980.000 Zuschauern auf sehr gute 3,9 Prozent beim Gesamtpublikum steigen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 1,9 Prozent Marktanteil gut aus. "Miss Fishers mysteriöse Mordfälle" interessierten danach noch 530.000 Zuschauer, was 2,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Bei ZDFneo ging unterdessen die erste Staffel von "Undercover" zu Ende. 540.000 Zuschauer sahen die vorletzte Folge, nur noh 270.000 die letzte. Der Marktanteil lag ab 21:45 Uhr bei 2,4 Prozent und ging dann auf 1,7 Prozent zurück. Erstaunlich ist aber vor allem das Abschneiden bei den 14- bis 49-Jährigen: Dort war die Reichweite kaum noch messbar, die Marktanteile werden mit 0,4 und 0,2 Prozent angegeben. Allerdings hatte das ZDF alle Folgen auch auf einen Schlag in die Mediathek eingestellt - wer wollte, konnte sie also auch vor TV-Ausstrahlung ansehen. Zum Start in den Abend kam "Wilsberg" noch auf 1,37 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 5,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Eher enttäuschend war übrigens das Abschneiden des Trainingsspiels der deutschen Nationalmannschaft, das im Vorabendprogramm bei Nitro übertragen wurde. Nur 190.000 Zuschauer wollten den Kick sehen, was für solide, aber unspektakuläre 1,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe reichte. Die Live-Übertragung erreichte sogar weniger Zuschauer als die US-Serie "J.A.G." zur Mittagszeit.

