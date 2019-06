"Unser Kiosk" fährt bei kabel eins neuen Bestwert ein

© kabel eins

Die kabel-eins-Dokusoap "Unser Kiosk" hat in dieser Woche ihren bislang besten Marktanteil in der Zielgruppe eingefahren, zudem klappte das Zusammenspiel mit der anschließenden Reportage gut. RTL II hatte im Dokusoap-Duell das Nachsehen.



07.06.2019 - 09:18 Uhr von Alexander Krei

Dass Sozial-Dokus derzeit einen Nerv treffen, hat man in den vergangenen Monaten vor allem bei RTL II erkannt. Doch auch kabel eins mischt seit geraumer Zeit in diesem Feld mit, konnte mit seiner Doku-Reihe "Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel" bislang aber nicht an die starken Quoten der Konkurrenz anknüpfen. In dieser Woche verbuchte das Format allerdings einen neuen Bestwert: Auf 450.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren brachte es "Unser Kiosk", das reichte in der Zielgruppe für überzeugende 5,7 Prozent Marktanteil.

Insgesamt schalteten 830.000 Zuschauer ein. Zudem klappte das Zusammenspiel mit der "Abenteuer Leben"-Reportage bestens: Diese widmete sich einem sozialen Brennpunkt am Kölner Stadtrand und trieb den Marktanteil im Anschluss sogar auf 6,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. RTL II musste sich im Dokusoap-Duell hingegen geschlagen geben und erzielte mit einem alten "Frauentausch" zunächst 5,2 Prozent Marktanteil, ehe "Extrem sauber" schließlich auf 5,7 Prozent kam.

In der Sender-Liga darunter kann sich derweil ProSieben Maxx über einen schönen Quoten-Erfolg in der Primetime freuen. Die beiden Folgen von "Galileo 360°" bescherten dem Männersender am Donnerstag jeweils 2,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. In beiden Fällen schalteten mehr als 200.000 Zuschauer ein. Noch besser schlug sich jedoch die Wrestling-Show "SmackDown", die danach auf 260.000 Zuschauer sowie 2,5 Prozent Marktanteil kam. Eine höhere Reichweite gab's zuletzt im November.

Für Nitro war's dagegen kein berauschender Abend: So blieb "American Ninja Warrior" zum Start in die Primetime bei nur 0,9 Prozent Marktanteil hängen, "Top Gear" schaffte danach sogar lediglich 0,3 Prozent und halbierte die Gesamt-Reichweite glatt auf gerade mal 90.000 Zuschauer. Am Vorabend sah es jedoch umso besser aus: Dort erzielte "M.A.S.H." bis zu 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, auch "Baywatch", "Ein Käfig voller Helden" und "Alf" überzeugten das Publikum.

