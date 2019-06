Nach Frauen-WM: "heute-show"-Abschied mit Staffeltief

© ZDF/Sascha Baumann

Am Freitagabend startete die Fußball-WM der Frauen. Das ZDF erreichte mit dem Eröffnungsspiel knapp über drei Millionen Zuschauer und damit solide Quoten. Die "heute-show" tat sich danach auf etwas späterem Sendeplatz schwerer als gewohnt.



08.06.2019 - 09:36 Uhr von Uwe Mantel 08.06.2019 - 09:36 Uhr

Mit einem deutlichen 4:0-Sieg des Gastgebers Frankreich gegen Südkorea startete am Freitagabend die Fußball-WM der Frauen. Zu sehen war die Auftakt-Partie ab 21 Uhr im ZDF. Aus Quotensicht lief es solide, noch ist aber einiges an Luft nach oben. Doch immerhin 3,12 Millionen Zuschauer verfolgten das Spiel im Schnitt, das reichte für einen Marktanteil von 12,3 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,7 Prozent Marktanteil ermittelt. Die Berichterstattung drumherum kam allerdings nicht über einen einstelligen Marktanteil beim Gesamtpublikum hinaus.

Fußball-bedingt musste das Staffelfinale der "heute-show" diesmal etwas warten und ging erst eine halbe Stunde später als gewohnt gegen 23 Uhr auf Sendung. Das hat den Quoten nicht gut getan: Mit 2,81 Millionen Zuschauern wurde zum Abschied der schwächste Wert dieser Staffel erreicht, insgesamt sah über eine Million Zuschauer weniger zu als in der Woche zuvor. Auch der Marktanteil fiel mit 14,4 Prozent beim Gesamtpublikum deutlich geringer aus als man das sonst von der "heute-show" gewohnt ist. Das gleiche zeigte sich mit 10,7 Prozent Marktanteil auch bei den 14- bis 49-Jährigen. Ein Erfolg war die Sendung aber auch mit diesen Werten ohne Frage.

Über die gesamte Staffel gesehen konnte die "heute-show" das hervorragende Quoten-Niveau des vergangenen Jahres halten. Die Sendungen erreichten im Schnitt erneut rund vier Millionen Zuschauer allein im linearen Fernsehen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag im Schnitt bei über 17 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden über 13 Prozent erzielt. Dazu kommt noch, dass die "heute-show" weiter zu den erfolgreichsten Sendungen des ZDF in der Mediathek gehört.

Doch nochmal zurück zum gestrigen Freitagabend: Über den Tagessieg, der sonst meist an die Krimis des ZDF geht, konnte sich diesmal die ARD freuen. Der Film "Zimmer mit Stall - Tierisch gute Ferien" zählte 4,66 Millionen Zuschauer, was für starke 18,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum reichte. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief der Film mit 8,7 Prozent Marktanteil für ARD-Verhältnisse überdurchschnittlich gut. Am späteren Abend musste sich eine "Tatort"-Wiederholung trotzdem wieder mit einstelligen Marktanteilen zufrieden geben.

Teilen