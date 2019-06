3sat punktet mit Rock am Ring, n-tv mit F1-Qualifikation

© 3sat

Am Samstag hatten auch einige kleinere Sender gute Quoten. n-tv etwa profitierte davon, dass man das F1-Qualifying zeigen konnte, bei 3sat wollten viele junge Zuschauer Rock am Ring sehen. Und auch bei ProSieben Maxx und ZDFinfo kann man zufrieden sein.



09.06.2019 - 10:10 Uhr von Timo Niemeier 09.06.2019 - 10:10 Uhr

Bei 3sat war am Samstag in der Primetime eine knapp vierstündige Zusammenfassung von Rock am Ring zu sehen - und die hat dem Sender vor allem beim jungen Publikum gute Quoten beschert. 210.000 Menschen sahen sich die Acts an, beim Gesamtpublikum holte der Sender damit leicht unterdurchschnittliche 1,0 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Übertragung mit 2,1 Prozent dann aber weit über dem aktuellen Senderschnitt, der bei etwas weniger als 1,0 Prozent liegt.

Noch deutlich erfolgreicher zur besten Sendezeit war n-tv. Der Nachrichtensender hatte das Glück, dass RTL das Formel-1-Qualifying aus Kanada aufgrund der Zeitverschiebung nicht zeigen konnte - schließlich setzte man auf das weitaus spannendere EM-Qualifikationsspiel der DFB-Herren. Mit 720.000 Zuschauern war die Formel-1-Quali aber auch bei n-tv sehr gefragt, beim Gesamtpublikum kam der Sender damit auf starke 3,0 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden ebenfalls sehr gute 2,8 Prozent gemessen. Nach dem Ende der Qualifikation schalteten aber viele Zuschauer ab, der "Auslandsreport" kam ab 21:30 Uhr nur noch auf 210.000 Zuschauer, sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum fiel der Marktanteil auf unter 1,0 Prozent.

Sehr gut unterwegs war am Samstag auch ProSieben Maxx, das mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,7 Prozent stärkster Nischensender war. Das hat man in Unterföhring vor allem einer starken Daytime zu verdanken. Zur Mittagszeit erreichte "Storage Wars" bis zu 5,3 Prozent Marktanteil, "Shipping Wars" kam danach noch auf bis zu 5,7 Prozent. Am Vorabend und in der Primetime gingen die Werte dann merklich zurück, doch am späten Abend war es erneut "Storage Wars", das Quoten erzielte, die deutlich über dem Senderschnitt lagen.

Bemerkenswert ist auch die Performance von ZDFinfo, das am Samstag beim jungen Publikum auf 2,2 Prozent kam und damit nur knapp hinter Nitro (2,3 Prozent) zurückblieb. Besonders erfolgreich war beim Sender die Reihe "Täterjagd", die es am Nachmittag auf durchgängig mehr als 2,0 Prozent brachte, bis zu 2,9 Prozent waren damit drin. Bei Nitro tat sich True Crime zunächst eher schwer: "Medical Detectives" holte zu Beginn der Primetime nur 1,1 Prozent Marktanteil, "Cops - Verbrecher im Visier" fiel danach sogar noch auf weniger als 1,0 Prozent. Erst später am Abend steigerten sich die True-Crime-Formate langsam. Dafür holte das "A-Team" am Vorabend bis zu 3,4 Prozent und für "Achtung, Zoll! Willkommen in Australien" war am Nachmittag zeitweise sogar bis zu 3,8 Prozent drin.

