Alter "Tatort" siegt, ProSieben feiert Tagesmarktführung

Die meistgesehene Sendung des Pfingstsonntags war bei Jung und Alt die Wiederholung eines Münster-"Tatorts". Über den gesamten Tag betrachtet lag aber in der Zielgruppe ProSieben vorn.



10.06.2019 - 09:49 Uhr von Uwe Mantel 10.06.2019 - 09:49 Uhr

Wenn zwei Sportübertragungen sich streiten, freut sich der Dritte - und das war in diesem Fall ein alter Münster-"Tatort" im Ersten. In der Primetime hatte der Krimi erheblich mehr Zuschauer als Fußball und Formel 1 bei der Konkurrenz. Der Fall "Fangschuss", der bei der Erstausstrahlung über 14,5 Millionen Zuschauer erreicht hatte, kam jetzt immerhin nochmal auf 6,35 Millionen Zuschauer. Das trieb den Marktanteil am Pfingstsonntag auf 23,2 Prozent nach oben, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden immerhin 13,9 Prozent erzielt. Damit reichte es sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den Jüngeren für den Tagessieg.

Betrachtet man aber nicht nur die einzelne Sendung, sondern den ganzen Tag, dann hieß der Tagesmarktführer beim Gesamtpublikum ZDF, bei den 14- bis 49-Jährigen ProSieben. ProSieben erzielte einen Tagesmarktanteil von 10,3 Prozent und lag damit klar vor RTL, das mit 9,0 Prozent den zweiten Platz belegte. Dabei lief es für ProSieben tagsüber auch nur verhalten, die Filme vor 20:15 Uhr erzielten durchweg nur einstellige Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen - allerdings ohne Totalausfälle, wenn man von den 3,8 Prozent für "Bad Hair Day" am frühen Morgen absieht. Ansonsten bewegte sich ProSieben zwischen 8 und 9,9 Prozent, der höchste Marktanteil des Tagesprogramms wurde interessanterweise bei der "Newstime" ermittelt, die um 17:10 Uhr 10,3 Prozent erzielte.

In der Primetime überzeugte dann aber zunächst "Independence Day: Wiederkehr" mit guten 12,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, ehe "Alien: Covenant" am späten Abend mti 15,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auftrumpfte. 1,34 Millionen Zuschauer sahen zu diesem Zeitpunkt insgesamt zu, um 20:15 Uhr waren es 2,19 Millionen. Auch Sat.1 fuhr in der Primetime gar nicht schlecht: "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (2)" schloss die Potter-Reihe mit guten 12,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ab, das anschließende Special "Phantastische Harry-Potter-Momente" hielt den Marktanteil im Anschluss noch bei 10,6 Prozent. Dafür lief es hier am Nachmittag mit lange Zeit weniger als 5 Prozent Marktanteil so schlecht, dass der Tagesmarktanteil trotzdem nur 7,7 Prozent betrug.

Auch RTL hatte tagsüber lange mit einstelligen Marktanteilen zu kämpfen, erst "Sister Act 2" sorgte ab 16:50 Uhr für den Sprung in den zweistelligen Bereich. Die Vor- und Nachberichterstattung zur Formel 1 blieb dann aber ebenso wie der Bond-Film "Goldeneye" am späten Abend wieder bei einstelligen Marktanteilen hängen.

