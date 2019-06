"Abenteuer Leben" rettet kabel eins den Abend

© kabel eins

Während die "Sommertrends" in der Primetime wenig angesagt waren, steigerte sich kabel eins am späteren Abend mit "Abenteuer Leben" und u.a. einer Reportage übers größte Kreuzfahrtschiff der Welt deutlich.



17.06.2019 - 09:39 Uhr von Uwe Mantel 17.06.2019 - 09:39 Uhr

Der Sonntagabend ließ sich für kabel eins zunächst nicht gut an. "Die Sommertrends 2019" fielen nach der ohnehin schon mauen Premiere in der vergangenen Woche noch ab. Für die "Traumreiseziele der Deutschen" interessierten sich nur noch 650.000 Zuschauer, mehr als 2,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 3,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren damit nicht zu holen.

Um so bemerkenswerter aber, wie gut sich im Anschluss "Abenteuer Leben" schlug. Ab 22:20 Uhr wurde sogar hinsichtlich der absoluten Reichweite die Primetime übertroffen. 700.000 Zuschauer waren zu fortgeschrittener Stunde dabei, als Kai Böcking die "Symphony of the Seas", das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, testete. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum zog auf 4,5 Prozent an, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden starke 7,2 Prozent Marktanteil erzielt. Für "Abenteuer Leben" war es der beste Marktanteil seit Februar - und das trotz des schwachen Vorlaufs.

Unterdessen lief es bei Vox für die "Promi Shopping Queen" wieder etwas besser als in den letzten Wochen. Während dort der Marktanteil nur um die 5-Prozent-Marke pendelte, reichte es bei den 14- bis 49-Jährigen diesmal immerhin für 6,2 Prozent. Das lag zumindest ein Stück näher am Senderschnitt. 870.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Prominent!" ließ den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe dann am späten Abend noch auf 8,5 Prozent ansteigen.

