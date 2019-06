Sat.1 schlägt sich gegen Fußball-Konkurrenz am besten

© Sat.1

Weil Das Erste den EM-Auftakt der U21-Nationalmannschaft zeigte, setzten die meisten Privatsender auf Wiederholungen. Am besten lief es noch für Sat.1 mit einem Film, RTL hatte das Nachsehen. Auch die US-Sitcoms bei ProSieben taten sich schwer.



18.06.2019 - 09:50 Uhr von Timo Niemeier 18.06.2019 - 09:50 Uhr

Am Montagabend hat in der Zielgruppe Das Erste mit dem Fußballspiel der deutschen U21-Mannschaft gegen Dänemark gewonnen, 1,03 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich das Match an. Das war kein überragender Wert, dennoch haben die meisten Privatsender vorsichtshalber nur auf Wiederholunge gesetzt. Am besten lief es damit noch für Sat.1, wo der Film "Mein Blind Date mit dem Leben" auf 700.000 junge Zuschauer und 9,7 Prozent kam. 1,40 Millionen Menschen sahen insgesamt zu.

Damit wird man bei Sat.1 sicherlich leben können, zumal es an anderen Stellen brannte. Der Vorabend war wie gewohnt schwach unterwegs und "Groupies bleiben nicht zum Frühstück" fiel am späten Abend auf 7,4 Prozent zurück. Bei ProSieben kam "The Big Bang Theory" um 20:45 Uhr zwar auf 760.000 junge Zuschauer und 10,4 Prozent, davor lag man aber noch deutlich darunter. Auch eine neue Folge von "Mom" blieb bei nur 8,3 Prozent hängen.

Am späten Abend startete schließlich die neue Staffel von "The Orville". Nachdem sich der erste Durchlauf in der Primetime mit rund achteinhalb Prozent eher schlecht als recht geschlagen hatte, darf die Serie nun erst nach 23 Uhr ran. Mit 9,8 Prozent lief es auch vergleichsweise gut, die 650.000 Zuschauer markierten aber natürlich ein neues Reichweiten-Tief. 410.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe.

Überhaupt keinen Grund zur Freude hatte RTL. Die Wiederholung der "Bauer sucht Frau"-Hochzeit zwischen Gerald und Anna wollten zur besten Sendezeit insgesamt zwar 2,31 Millionen Menschen sehen, nur 620.000 davon waren aber zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag dann auch nur bei 8,6 Prozent. "Extra" steigerte sich danach immerhin auf 10,3 Prozent.

Bei Vox bewies "Kitchen Impossible" derweil, dass es auch am Montagabend funktioniert. Eine alte Ausgabe erreichte 7,7 Prozent Marktanteil und lag damit auch vor einer alten Folge "Promis auf Hartz IV", die es bei RTL II aber dennoch auf gute 6,1 Prozent brachte. Diese 6,1 Prozent erzielte danach auch "Naked Attraction".

Während Sat.1 sich also in der Primetime gegen den Fußball am besten schlug, sah es auf Tagessicht etwas anders aus. Hier musste man sich bei Sat.1 mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 8,4 Prozent begnügen. ProSieben erzielte auf Rang zwei hinter dem Ersten immerhin 9,8 Prozent, RTL kam auf 9,5 Prozent.

