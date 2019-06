U21-EM: Über fünf Millionen Zuschauer sahen das 6:1

© UEFA

Am Donnerstag setzte ich die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der EM deutlich mit 6:1 gegen Serbien durch. Über fünf Millionen Zuschauer waren im Ersten dabei, noch ein paar mehr als am Montag. Am Vorabend punktete das ZDF schon mit der Frauen-WM



21.06.2019 - 08:59 Uhr von Uwe Mantel 21.06.2019 - 08:59 Uhr

Es war vor allem der Fußball, der die Zuschauer an Fronleichnam vor den Fernseher locken konnte. Am Abend trat die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der EM gegen Serbien an und setzte sich deutlich mit 6:1 durch. Das bescherte dem Ersten auch den klaren Tagessieg bei Jung und Alt. Insgesamt waren im Schnitt 5,24 Millionen Zuschauer mit dabei, nochmal gut 300.000 mehr als beim ersten Spiel am Montag. Der Marktanteil lag bei 20,4 Prozent beim Gesamptublikum und 17,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Am Vorabend punktete das ZDF schon mit der Übertragung der Frauen-Fußball-WM-Partie zwischen Holland und Kanada. Ab 18 Uhr wurden hier 3,12 Millionen Zuschauer gezählt, was einem guten Marktanteil von 16,3 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es zwar nicht ganz so gut, 8,3 Prozent Marktanteil sind aber zumindest ebenfalls ein Wert klar über dem Senderschnitt. Die Zusammenfassung der Partie zwischen Kamerun und Neuseeland, die ab 20:06 Uhr lief, wollten allerdings nur 1,79 Millionen Zuschauer sehen, mehr als 7,1 Prozent Marktanteil waren damit nicht drin.

Auch Das Erste zeigte am späten Abend nach der U21-Partie nochmal Zusammenfassungen zweier Spiele der Frauen-WM. 3,11 Millionen Zuschauer waren noch dabei, als um 23:09 Uhr die Highlights des Spiels zwischen Schweden und den USA gezeigt wurde. 17,1 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum. Die Zusammenfassung des Spiels zwischen den Niederlanden und Kanada sahen einige Minuten später noch 2,63 Millionen Zuschauer.

Carolin Kebekus musste fußballbedingt somit diesmal etwa 45 Minuten länger warten, ehe sie mit "PussyTerror TV" um 23:30 Uhr auf Sendung gehen durfte. Die absolute Reichweite lag mit 1,1 Millionen Zuschauern trotzdem nicht allzu stark unter den Werten der Vorwochen - und der Marktanteil beim Gesamtpublikum erklomm mit 9,1 Prozent sogar das bisherige Staffel-Hoch. Bei den 14- bis 49-Jährigen gab's diesen Effekt nicht zu beobachten, hier lag die Sendung mit 6,9 Prozent Marktanteil knapp unter Staffel-Schnitt.

Teilen