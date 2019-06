Immer mehr Zuschauer für DFB-Damen bei der Fußball-WM

© ZDF

Die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft hat ihr erstes K.O.-Spiel bei der laufenden WM gewonnen. Trotz der recht frühen Anstoßzeit erzielte das ZDF damit einen neuen Reichweitenrekord und war sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum nicht zu schlagen.



23.06.2019 - 09:00 Uhr von Timo Niemeier 23.06.2019 - 09:00 Uhr

Das ZDF hat am Samstag die Quotencharts dominiert. Das Frauen-WM-Spiel zwischen Deutschland und Nigeria ist nicht nur bei Jung und Alt die meistgesehene Sendung des Tages gewesen, das ZDF sicherte dadurch auch in beiden wichtigen Zielgruppen die Tagesmarktführerschaft. So kamen die Mainzer insgesamt auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 15,2 Prozent, beim jungen Publikum reichten sogar schon 10,7 Prozent für Platz eins.

6,49 Millionen Menschen hatten sich am Vorabend ab 17:30 Uhr die Partie angesehen, 1,35 Millionen davon kamen aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Während beim jungen Publikum so 31,4 Prozent Marktanteil gemessen wurden, waren beim Gesamtpublikum sogar noch deutlich bessere 39,9 Prozent drin. Trotz des Anstoßes am Vorabend stellte das ZDF damit einen neuen Rekord für die laufende WM auf: Kein Spiel erreichte bislang mehr Zuschauer. Im Viertelfinale dürfte es dann den nächsten Rekord geben. Schon die Vorberichterstattung kam am Samstag übrigens auf satte 25 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Das ZDF war aber nicht nur mit der DFB-Elf erfolgreich. In der Primetime übertrug man das Spiel zwischen Norwegen und Australien, das aufgrund von Verlängerung und Elfmeterschießen deutlich länger lief als nur 90 Minuten. 3,37 Millionen Menschen sahen insgesamt zu, damit waren ebenfalls gute 15,9 Prozent Marktanteil drin. Beim jungen Publikum können sich die Mainzer über 12,1 Prozent freuen. "Das aktuelle sportstudio" erreichte ab kurz vor Mitternacht noch 1,30 Millionen Zuschauer und 12,3 Prozent Gesamt-Marktanteil.

In der Primetime war das ZDF mit der Frauen-WM allerdings nicht Marktführer, hier musste man die Spitzenposition der ARD überlassen. Im Ersten erreichte der Film "Ein Ferienhaus auf Teneriffa" 3,70 Millionen Zuschauer, damit erzielte man sehr gute 15,9 Prozent Marktanteil. Die Komödie "Sophie kocht" hatte danach aber nur noch 2,45 Millionen Zuschauer und fiel auf 11,3 Prozent. Später meldete sich zudem "Inas Nacht" mit reichlich unspektakulären Werte zurück: Nur etwas mehr als eine Million Menschen sahen den Staffelauftakt ab 23:40 Uhr, der Marktanteil lag daher auch nur bei 8,4 Prozent.

