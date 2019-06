"Team Ninja Warrior" hat auch in Woche zwei Probleme

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Auch die zweite Ausgabe von "Team Ninja Warrior" hat bei RTL nicht in die Spur gefunden. Gegen eigentlich harmlose Konkurrenz landete die Physical-Gameshow erneut deutlich unter dem Senderschnitt, auch mit der Formel 1 konnte man nichts reißen.



23.06.2019 - 09:17 Uhr von Timo Niemeier 23.06.2019 - 09:17 Uhr

Als "Team Ninja Warrior" in der vergangenen Woche mit nur 1,28 Millionen Gesamtzuschauern und 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gestartet war, konnte man das in Teilen noch auf die Show-Konkurrenz von ProSieben schieben. Dort lief damals "Schlag den Star" und übertrumpfte die Physical-Gameshow von RTL deutlich. In dieser Woche tat sich "Team Ninja Warrior" bei harmloserer Konkurrenz erneut sehr schwer.

1,32 Millionen Menschen sahen sich die zweite Ausgabe der neuen Staffel an, nur 610.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag damit bei nur 9,9 Prozent. Insgesamt landete RTL sogar bei nur 5,7 Prozent. Und auch am späteren Abend wurde es nicht besser: "Hotel verschmitzt" und "Schmitz & Family" blieben bei 9,3 und 9,7 Prozent Marktanteil hängen. Und weil auch das Formel-1-Qualifying am Nachmittag nur auf 11,7 Prozent kam, blieb RTL am Samstag bei einem schlechten Tagesmarktanteil in Höhe von 8,3 Prozent hängen. Sonst erzielten nämlich fast alle Sendungen einen teils tief einstelligen Marktanteil.

Einen ebenfalls sehr schlechten Tag erwischte Sat.1, das mit 6,2 Prozent sogar noch einmal deutlich schlechter performte als RTL. Dabei lag man in der Primetime sogar vor den Kölnern: Der Film "Big Game - Die Jagd beginnt" erreichte ebenfalls 610.000 junge Zuschauer, damit holte Sat.1 aufgrund der etwas kürzeren Sendezeit 10,0 Prozent. Insgesamt sahen aber 1,75 Millionen Menschen zu und damit deutlich mehr als bei "Team Ninja Warrior". "Deep Blue Sea" rutschte im Anschluss aber schon auf 7,0 Prozent ab.

Hinzu kommt die Tatsache, dass keine einzige Sendung im Tagesprogramm von Sat.1 einen zweistelligen Marktanteil schaffte. Schlusslicht war mal wieder das Vorabend-Magazin "Grenzenlos", das bei miesen 3,1 Prozent hängen blieb und so den gesamten Sat.1-Schnitt nach unten zog. Aber auch ein "Navy CIS"-Marathon am Nachmittag oder zwei "Auf Streife"-Folgen ab 17 Uhr wussten nicht zu überzeugen.

