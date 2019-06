RTL trifft mit seinem Hitze-Special voll ins Schwarze

© Screenshot RTL

Das Hitze-Special zur besten Sendezeit hat RTL richtig gute Quoten beschert, in der Zielgruppe gab es kein erfolgreicheres Format nach 20:15 Uhr. Beim Gesamtpublikum wäre man fast sogar am "Brennpunkt" vorbeigezogen.



27.06.2019 - 09:01 Uhr von Timo Niemeier 27.06.2019 - 09:01 Uhr

RTL will künftig agiler werden und auch mal kurzfristig das Programm ändern, wenn es die aktuelle Themenlage hergibt. Am Mittwoch hat man das gemacht und zur besten Sendezeit ein "RTL Aktuell"-Special gezeigt, in dem man sich 15 Minuten lang mit der Hitzewelle über Deutschland beschäftigt hat. Und der Erfolg gibt den Verantwortlichen recht: 1,12 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, der Marktanteil lag bei 17,2 Prozent. Kein anderes Format in der Primetime war beim jungen Publikum erfolgreicher.

Und auch insgesamt lief es rund für das Special: 2,32 Millionen Menschen schalteten ein, damit holte RTL 9,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Fast hätte man sogar den "Brennpunkt" im Ersten überholt, der auf 2,40 Millionen Zuschauer und 10,3 Prozent kam. Im Ersten beschäftigte man sich aber nicht mit den hohen Temperaturen, sondern mit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke.

Später musste sich RTL mit weniger begnügen, kann aber trotzdem recht zufrieden sein. Die Rankingshow "Die 25" unterhielt knapp zwei Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe waren so noch 13,3 Prozent drin. "Stern TV" steigerte sich im Anschluss auf sehr gute 16,1 Prozent und bewies einmal mehr, was für eine wichtige Quotenstütze es ist. Erfolgreichstes Programm in der Zielgruppe am Mittwoch war übrigens "GZSZ", das am Vorabend auf 1,14 Millionen junge Zuschauer und 20,8 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt schalteten 2,41 Millionen Menschen die Soap ein.

Den Gesamtsieg sicherte sich unterdessen das ZDF: Mit der Erstausstrahlung von "Die Toten von Salzburg: Mordwasser" unterhielt man 4,95 Millionen Zuschauer, damit waren 20,6 Prozent Marktanteil drin. Das Erste kam zeitgleich mit der Wiederholung von "Bornholmer Straße" nur auf 2,31 Millionen Zuschauer und 9,6 Prozent. Beim jungen Publikum aber lag die Komödie der ARD vor dem ZDF-Krimi. Weil das ZDF beim Gesamtpublikum auch am Rest des Tages dominierte, holte der Sender einen Tagesmarktanteil in Höhe von 15,4 Prozent, Das Erste kam dahinter nur auf 10,0 Prozent. In der Zielgruppe setzte sich RTL mit 12,1 Prozent an die Spitze.

