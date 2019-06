U21: Über fünfeinhalb Millionen sahen Last-Minute-Sieg

© UEFA

Durch die frühere Anstoßzeit bereits am Vorabend zählte das Halbfinale Deutschland - Rumänien nicht ganz so viele Zuschauer wie die vorherige Partie gegen Österreich - hervorragend waren die Zahlen trotzdem. Am Abend lief auch die Frauen-WM gut



28.06.2019 - 09:01 Uhr von Uwe Mantel 28.06.2019 - 09:01 Uhr

Erst in den letzten Minuten konnte die deutsche U21-Fußball-Nationalmannschaft den Sieg gegen Rumänien und damit den Einzug ins Finale dieser EM klar machen. Der spannende Verlauf dürfte den Quoten dabei sicherlich nicht geschadet haben: 5,66 Millionen Zuschauer sahen ab 18 Uhr im Schnitt im ZDF die Partie - das waren zwar spürbar weniger als beim vorherigen Spiel gegen Österreich, das noch rund sieben Millionen Zuschauer verfolgt hatten, was sich aber vor allem durch die frühere Anstoßzeit erklären lässt.

Der Marktanteil erklomm zugleich neue Höhen: Satte 30,8 Prozent Marktanteil fuhr das ZDF mit der Übertragung am Vorabend beim Gesamtpublikum ein - dass es sich um die meistgesehene Sendung des Tages handelte, überrascht dann auch nicht. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 23,0 Prozent Marktanteil sehr gut aus, hier hatte am Donnerstag nur der Einstand von "The Masked Singer" eine höhere Reichweite.

Am Abend ging's zudem für ZDF erfolgreich mit dem Fußball weiter. Die Übertraugng des Frauen-Wm-Spiels zwischen Norwegen und England sahen im Schnitt 3,54 Millionen Zuschauer, was ab 21 Uhr für einen Marktanteil von 14,6 Prozent beim Gesamtpublikum reichte. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 10,0 Prozent klar über den ZDF-Normalwerten. Inmitten der Fußball-Übertragungen fand auch das "ZDFspezial" zu den neuesten Entwicklungen im Mordfall Lübcke sein Publikum: 3,79 Millionen Zuschauer sahen um 20:15 Uhr zu. Die Marktanteile von 15,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 11,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren sehr gut.

Das ZDF hielt sich damit auch in der Primetime im Gesamtpublikum an der Spitze. Stärkster Verfolger war "Mordkommission Istanbul" im Ersten. Da es sich nur um eine Wiederholung handelte, dürfte man auch dort mit den erreichten 3,34 Millionen Zuschauern und 13,4 Prozent Marktanteil aber ziemlich zufrieden sein. Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte der ARD-Krimi mit 4,5 Prozent Marktanteil hingegen keine Chance.

