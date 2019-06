"Genial daneben" schwach wie nie, RTL-Ranking punktet

© Sat.1/Willi Weber

Die Platzierung von "Genial daneben" inmitten quotenschwacher Wiederholungen blieb weiter eine ganz schlechte Idee: Am Freitag fiel der Marktanteil auf unter 5 Prozent. RTL bot mit seiner Schnipselshow dem Fußball hingegen sehr erfoglreich die Stirn



29.06.2019 - 08:58 Uhr von Uwe Mantel 29.06.2019 - 08:58 Uhr

Seit Anfang Juni zeigt Sat.1 nun neue Folgen von "Genial daneben" am Freitagabend - schon in den letzten Wochen aber mit sehr bescheidenem Erfolg. Platziert inmitten von Wiederholungen kam das Format schon in den letzten Wochen nur auf Marktanteile zwischen 6,3 und 7,1 Prozent in der Zielgruppe. In dieser Woche ging es nun noch tiefer in den Quotenkeller: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sackte auf ein neues Allzeit-Tief von nur noch 4,8 Prozent ab. Insgesamt hatten gerade mal 630.000 Zuschauer eingeschaltet, 360.000 weniger als in der vergangenen Woche.

Dabei war es wohl zum Einen wenig hilfreich, dass die Sendung nun 30 Minuten früher startete als zuletzt, als auch, dass der Vorlauf noch schlechter lief als zuletzt. Sat.1 wiederholte um 20:15 Uhr eine Folge der im vergangenen Jahr schon wenig überzeugend gelaufenen Show "Game of Games" und kam auch damit nicht über 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Hier sahen insgesamt sogar nur 590.000 Zuschauer zu. In der kommenden Woche darf Hugo Egon Balder dann versuchen, sich selbst zu helfen: Dann laufen vor "Genial daneben" neue Folgen der ebenfalls von ihm präsentierten Show "Was für ein Jahr!"

Nun könnte man als eine Erklärung für die Schwäche von Sat.1 am Freitagabend natürlich auch anführen, dass das ZDF mit der Übertragung der Frauen-WM sehr stark war und auch bei den 14- bis 49-Jährigen abends 16 Prozent Marktanteil erzielte. RTL bewies aber, dass dagegen trotzdem gute Quoten drin waren. Eine weitere Folge seiner Rankingshow "Die 100", in dem kostengünstigst einfach Videoschnipsel aneinandergereiht werden, holte um 20:15 Uhr hervorragende 15,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 2,18 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

ProSieben ging am Freitagabend hingegen ebenso wie Sat.1 unter: Der Film "Inception" fiel mit nur 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen durch. Nur 670.000 Zuschauer versammelten sich dafür insgesamt vor dem Bildschirm. RTL II lag mit "Spider-Man 3" knapp dahinter, 5,9 Prozent Marktanteil waren aber hier mehr als er Senderschnitt. Einen erstaunlich guten Start in den Abend erwischte auch kabel eins: Eine alte Folge von "Elementary" holte um 20:15 Uhr überzeugende 5,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Navy CIS" musste sich danach dann allerdings mit 4,1 Prozent zufrieden geben. Bei Vox verlief wie in der Vorwoche der Start in den "Bones"-Abend noch schwach: Nur 4,8 Prozent holte die erste Folge des Abends in der klassischen Zielgruppe. Dann ging's aber Stück für Stück bergauf, nach 23 Uhr wurden 7,8 Prozent erzielt.

