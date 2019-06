kabel eins und Vox schlagen Sat.1 um Längen

© Sat.1

Sat.1 hat erneut einen ganz schwachen Samstag erwischt und lag am Ende des Tages deutlich hinter kabel eins und Vox. Auch RTL II war in der Primetime erfolgreicher, hatte sonst aber ebenfalls Probleme. Sat.1 drehte erst am späten Abend auf.



30.06.2019 - 10:02 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 5,8 Prozent hat Sat.1 den Samstag beendet. Das ist ein ziemlich schlechter Wert, der auch deutlich unter den Normalwerten des Senders liegt. Probleme gab es eigentlich überall, fünf Folgen "Navy CIS" holten ab 12:20 Uhr in der Spitze nur 5,7 Prozent, aber auch "Auf Streife" lag danach bei nur etwas mehr als 6,0 Prozent. Ganz mies lief es einmal mehr für das Drittsendelizenz-Magazin "Grenzenlos", das am Vorabend auf nur 3,1 Prozent kam.

Und auch in der Primetime hatte man Probleme. So erreichte der Film "Merida - Legende der Highlands" nur 760.000 Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 5,2 Prozent gemessen. Erst am späten Abend wusste Sat.1 dann doch noch zu überzeugen, "Die Legende von Aang" steigerte sich auf 10,7 Prozent und auch die Reichweite stieg auf 1,19 Millionen an. Damit erreichte Sat.1 ab 22 Uhr übrigens mehr Zuschauer als RTL zur besten Sendezeit. Wirklich geholfen hat es dem Sender aber nicht, der Tagesmarktanteil war trotzdem sehr schlecht.

Außerdem lag Sat.1 am Samstag auch weit hinter anderen, vermeintlich kleineren Sendern. So erzielte Vox einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,4 Prozent und auch kabel eins lag bei sehr guten 7,1 Prozent. Bei Vox überzeugte "Erin Brockovich" ab 20:15 Uhr mit 7,6 Prozent, 830.000 Menschen sahen zu. Die viel größere Überraschung aber ist kabel eins, wo die US-Serien seit langer Zeit endlich mal gut performten. Zwei Folgen "Hawaii Five-0" kamen auf 5,0 und 6,3 Prozent, so gut lief es schon seit Monaten nicht mehr. "Scorpion" erreichte danach sogar 8,3 Prozent und "Criminal Minds: Beyond Borders" holte ab 23:10 Uhr tolle 9,1 Prozent.

Und auch RTL II kann mit seiner Leistung in der Primetime zufrieden sein. So unterhielt man mit dem Film "Der Schakal" etwas mehr als eine Million Zuschauer, in der Zielgruppe kam man damit auf 7,0 Prozent Marktanteil. "The Beach" hielt sich anschließend bei 6,9 Prozent. Dass es für den Sender am Ende trotzdem nur ein Tagesmarktanteil von 4,4 Prozent geworden ist, lag am schwachen Tagesprogramm. "Zuhause im Glück" holte am Vorabend in der Spitze nur 3,9 Prozent, der "Trödeltrupp" hatte davor sogar eine Zwei vor dem Komma.

