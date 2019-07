U21-EM-Finale räumt ab - doch "Sportschau-Club" floppt

© UEFA

Nochmal deutlich mehr Zuschauer als beim WM-Aus der Frauen am Samstag zählte die Übertragung des Finales der U21-EM am Sonntag. Über neun Millionen Zuschauer sahen zu. Um so enttäuschender lief der "Sportschau-Club" im Anschluss.



01.07.2019 - 09:10 Uhr von Uwe Mantel 01.07.2019 - 09:10 Uhr

Aus sportlicher Sicht war das Ergebnis weniger erfreulich, aus Quotensicht hingegen hat Das Erste allen Grund zum Jubel: Das Finale der U21-EM zwischen Deutschland und Spanien lockte am Sonntagabend trotz des heißen Sommerwetters 9,2 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Gut jeder Dritte, der zu diesem Zeitpunkt den Fernseher eingeschaltet hatte, entschied sich also für den Fußball: 32,2 Prozent Marktanteil waren es beim Gesamtpublikum, 30,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Müßig zu erwähnen, dass das natürlich mit riesigem Vorsprung für den Tagessieg bei Jung und Alt reichte. Zur Einordnung: Der vorherige Bestwert der U21-EM-Übertragungen in diesem Sommer lag bei knapp sieben Millionen Zuschauern beim Spiel gegen Österreich. Als die Final-Paarung 2017 ebenfalls Deutschland - Spanien hieß, hatten im Schnitt 8,7 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Der Bestwert der Frauen-WM in diesem Jahr liegt bislang bei 7,9 Millionen Zuschauern - das deutsche Team scheiterte allerdings hier allerdings schon im Viertelfinale.

Doch so stark die Quoten für die Fußball-Übertragung auch waren: Nach der Niederlage hatten die wenigsten Lust darauf, noch das Geplauder im "Sportschau-Club" zu verfolgten. Gerade mal 1,21 Millionen Zuschauer blieben nach 23 Uhr noch dran, der Marktanteil sackte massiv auf nur 8,0 Prozent beim Gesamtpublikum ab. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging es auf 6,8 Prozent runter. Angesichts des Vorlaufs sind das überaus ernüchternde Werte.

Das starke Abschneiden der Live-Übertragung machte Das Erste aber trotzdem zum Tagesmarktführer, sogar bei den Jüngeren. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag Das Erste mit 10,4 Prozent Tagesmarktanteil gleichauf mit RTL, ProSieben folgte mit 7,9 Prozent in deutlichem Abstand. Beim Gesamtpublikum betrug der Vorsprung aufs ZDF fast drei Prozentpunkte. 13,3 Prozent Tagesmarktanteil standen hier zu Buche.

Teilen