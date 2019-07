"Pretty Woman" macht RTL II froh, Sixx mit 0,0 Prozent

© Sixx

Gegen den Fußball tat sich die Konkurrenz am Sonntag schwer. In der Zielgruppe hielt ProSieben noch am besten dagegen, blieb aber auch einstellig. RTL II punktete mit "Pretty Woman", Sixx kam mit seinem Film in der Primetime auf 0,0 Prozent



01.07.2019 - 09:45 Uhr von Uwe Mantel 01.07.2019 - 09:45 Uhr

Über 30 Prozent Marktanteil bei Jung und Alt erzielte Das Erste am Sonntagabend mit der Übertragung des U21-EM-Finales - kein Wunder also, dass die Konkurrenz es da schwer hatte, dagegen anzukommen. Am besten schlug sich in der klassischen Zielgruppe noch ProSieben, wo der Film "Dirty Grandpa" mit 9,7 Prozent Marktanteil allerdings trotzdem bereits einstellig blieb. Dahinter sortierten sich Sat.1 und RTL mit jeweils 650.000 14- bis 49-Jährigen Zuschauern ein. Nur weil der "Herr der Ringe"-Film von Sat.1 deutlich länger dauerte, fiel dort der Marktanteil mit 8,4 Prozent auch besser aus als bei RTL, wo "Sleepless" nur 7,4 Prozent erreichte. Dafür konnte RTL sich mit dem Bond-Film "Stirb an einem anderen Tag" im Anschluss auf 10,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigern.

Groß dürfte die Freude unterdessen bei RTL II sein, das sich mit einem Klassiker gut gegen die Konkurrenz behauptete: "Pretty Woman" sorgte für einen Marktanteil von 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, deutlich mehr als der Senderschnitt. 1,43 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Vox blieb mit 4,9 Prozent Marktanteil für "Promi Shopping Queen" hingegen ebenso chancenlos wie kabel eins, wo "Die Sommertrend 2019" nicht über 4,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus kamen.

Blickt man auf die kleineren Sender, dann sticht Sixx ins Auge. Dort lief der Film "Date Night - Gangster für eine Nacht" völlig miserabel. Insgesamt wurden im Schnitt 60.000 Zuschauer ermittelt, was schon beim Gesamptublikum nur für 0,2 Prozent Marktanteil reichte. In der Altersgruppe 14 bis 49 war die Reichweite gar nicht messbar, lag also offiziell bei 0,00 Millionen Zuschauern. Auch der Marktanteil beturg dementsprechend 0,0 Prozent. Auch "Denk wie ein Mann" hatte es im Anschluss mit 0,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sehr schwer.

Ein erfolgreicher Sonntag war's hingegen mal wieder für Nitro. Der "CSI"-Abend startete mit dem Miami-Ableger bereits mit guten 2,2 Prozent, dann ging's Stück für Stück bergauf. Ab 21:50 Uhr waren's schon über 3 Prozent, ab 22:44 Uhr wurde die 5,5 Prozent-Marke übersprungen, nach Mitternacht waren's gar über 6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. ZDFneo fuhr unterdessen beim Gesamtpublikum gut und erzielte mit "Marie Brand und das Mädchen im Ring" mit 1,19 Millionen Zuschauern gute 4,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 1,3 Prozent Marktanteil allerdings spürbar schwächer aus. Stärkster Fußball-Verfolger beim Gesamtpublikum war aber das ZDF-Hauptprogram, wo der Inga-Lindström-Film "Das Postboot in den Schären" immerhin 3,66 Millionen Zuschauer vom Fußball-Schauen abhielt. Ordentliche 12,8 Prozent betrug der Marktanteil.

