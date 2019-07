RTLplus und kabel eins Doku im Juni stark wie nie

© RTLplus

Der Spartensender RTLplus hat drei Jahre nach dem Sendestart einen neuen Rekord aufgestellt. Aber auch Nitro und Super RTL sorgten in Köln für gute Quoten. Zu den Gewinnern zählen außerdem ProSieben Maxx, kabel eins Doku und ZDFneo.



01.07.2019 - 14:23 Uhr von Alexander Krei 01.07.2019 - 14:23 Uhr

Drei Jahre nach dem Sendestart läuft es für RTLplus so gut wie noch nie. Im Juni hat der Spartensender, der sich vorwiegend an ältere Zuschauer richtet, mit seiner Mischung aus Gerichtsshows und Serien-Klassikern einen neuen Monats-Bestwert einfahren können. Mit 1,7 Prozent Marktanteil ging es im Vergleich zum Rekord-Mai beim Gesamtpublikum noch einmal um 0,1 Prozentpunkte nach oben. Damit lag RTLplus hier nur noch 0,2 Prozentpunkte hinter Sat.1 Gold, das im Vergleich zum Vorjahresmonat aber sogar um 0,3 Prozentpunkte zulegen konnte.

Bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete RTLplus einen Marktanteil von 1,3 Prozent - hier lief es hier so gut wie seit November nicht mehr. Die Spitzenplätze unter den kleinen Sendern belegten indes zwei andere Sender aus Köln: Super RTL kam mit 2,5 Prozent auf den höchsten Wert des Jahres und Nitro hielt mit 2,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen das starke Niveau. Schon den fünften Monat in Folge bewegte sich der Männersender oberhalb der Marke von zwei Prozent - das gab es noch nie. Grundpfeiler des Erfolgs bleibt der starke Vorabend mit Serien wie "M.A.S.H." und "Ein Käfig voller Helden".

Aber auch in Unterföhring hat man Grund zur Freude, denn auch ganz ohne NFL steigerte sich ProSieben Maxx auf den besten Wert seit Jahresbeginn. Starke 1,8 Prozent Marktanteil verbuchte der Männersender, das waren 0,3 Prozentpunkte mehr als noch im Mai und auch etwas mehr als Konkurrent DMAX verzeichnete. Gut liefen jüngst nicht nur die Animes in der Daytime, sondern auch die Wiederholungen von "Two and a half Men", die abends mitunter mehr als drei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhren.

Marktanteil

14-49 +/-

Vormonat +/-

Jun 18 Marktanteil

gesamt Super RTL 2,5 +0,1 +0,8 1,8 Nitro 2,2 +/-0 +0,4 1,8 ZDFneo 2,0 +0,2 +0,4 3,1 ProSieben Maxx 1,8 +0,3 +0,5 0,9 DMAX 1,7 +0,1 +0,3 1,0 Sat.1 Gold 1,6 +/-0 +/-0 1,9 ZDFinfo 1,6 +0,1 +0,3 1,5 Comedy Central 1,4 +0,1 +0,3 0,5 RTLplus 1,3 +0,1 +0,1 1,7 Disney Channel 1,3 +/-0 +0,2 0,9 sixx 1,2 +/-0 +/-0 0,8 kabel eins Doku 1,1 +0,2 +0,6 0,7 KiKa 1,0 +/-0 +0,2 0,8 n-tv 0,9 +/-0 -0,1 1,1 Tele 5 0,9 -0,2 +0,1 0,9 Welt 0,9 +/-0 +/-0 0,8 3sat 0,7 -0,1 -0,1 1,3 Phoenix 0,7 +0,1 +0,1 1,0 One 0,7 +0,1 +0,1 0,9 TLC 0,7 -0,1 +0,1 0,6 Arte 0,6 +/-0 -0,1 1,0 Deluxe Music 0,6 +/-0 -- 0,2 Sport1 0,5 -0,6 -0,1 0,6 Eurosport1 0,4 +0,1 +/-0 0,5 Servus TV 0,3 -- +0,1 0,4 tagesschau24 0,3 +/-0 +0,1 0,4 Nickelodeon 0,3 +/-0 -0,3 0,3 MTV 0,3 +0,1 +0,2 0,1 Sky Sport News HD 0,2 +/-0 -- 0,1

Zu den Gewinnern des Monats kann sich darüber hinaus ZDFneo zählen. Während der Gesamt-Marktanteil mit 3,1 Prozent stabil blieb, knackte der Sender beim jungen Publikum erstmals seit März 2018 die Marke von zwei Prozent. Im Vergleich zum Mai belief sich das Plus auf 0,2 Prozentpunkte. Verlass war einerseits wie gehabt auf Krimi-Wiederholungen und "Bares für Rares", aber auch auf das "Neo Magazin Royale", das mit YouTuber Rezo als Gast starke 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Der ARD-Spartensender One konnte wie immer nicht mithalten, steigerte sich bei den Jüngeren aber zumindest auf 0,7 Prozent und damit auf einen neuen Jahresbestwert.

Und noch ein Bestwert - diesmal bei kabel eins Doku. Im Juni lag der Marktanteil des Senders erstmals bei 1,1 Prozent in der Zielgruppe, was einem Plus von 0,2 Prozentpunkten gegenüber Mai bedeutete. Zugleich lag kabel eins Doku damit erstmals sowohl vor n-tv als auch Welt. ZDFinfo zeigte sich von der Konkurrenz jedoch unbeeindruckt und überzeugte mit 1,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Das waren 0,3 Prozentpunkte mehr als im Juni 2018.

Super RTL bleibt bei den Kids weiter obenauf

Super RTL erwischte nicht nur mit Blick auf die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen neuen Rekordwert für das laufende Jahr, sondern auch bei den Kindern. Mit 22,9 Prozent Marktanteil lief es bei den 3- bis 13-Jährigen so gut wie seit Oktober vergangenen Jahres nicht mehr. Generell gab es im Juni allerdings wenig Bewegung auf dem Kinder-Markt: Kika ging mit 17,5 Prozent Marktanteil stabil als stärkster Verfolger von Super RTL hervor, der Disney Channel büßte leicht ein und kam auf 12,6 Prozent. Nickelodeon steigerte sich um 0,7 Prozentpunkte und kam auf 6,6 Prozent Marktanteil, was übrigens dem höchsten Wert seit November entsprach.

MA 3-13

(6:00-20:15)

+/-

Vormonat

+/-

Juni 18

MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus 22,9 +0,4 +3,7 2,5 Kika

17,5 +/-0 +2,1 --

Disney Channel

12,6 -0,7 +3,1 1,2

Nickelodeon 6,6 +0,7 -1,3 --



Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

HR Fernsehen legt im Juni deutlich zu

Noch im Mai hatte der Hessische Rundfunk die rote Laterne unter den Dritten Programmen inne, im Juni sah es dafür nun so gut aus wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr. Der Sender legte in seinem Sendegebiet um 0,6 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent Marktanteil zu - auch, weil am Sonntag die Ironman-Übertragung mit fast 16 Prozent zu überzeugen wusste. Damit ließ das HR Fernsehen nicht nur das RBB Fernsehen hinter sich, das ebenfalls deutlich zulegte, sondern auch das SWR Fernsehen. Das erwischte mit 6,0 Prozent einen der schwächeren Monate. Ganz vorne rangiert im Dritten-Ranking mal wieder der MDR, der wie schon im Mai tolle 10,1 Prozent schaffte.

MA

ab 3

+/-

Vormonat MDR 10,1 +/-0 NDR 7,8 +0,3

BR 7,5 -0,4

HR 6,4

+0,6 WDR 6,4 +/-0 RBB 6,3 +0,4 SWR 6,0

-0,4



Marktanteile jeweils im eigenen Sendegebiet. Quelle: DWDL.de-Recherche

"Chernobyl" sorgt für gute Quoten im Pay-TV

Die von Sky Media vermarkteten Sender haben im Juni zusammengerechnet einen Marktanteil von 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Gegenüber Mai büßten die Kanäle damit zwat einen halben Prozentpunkt ein, lagen aber zumindest über dem Vorjahresmonat. Für Aufmerksamkeit sorgte vor allem "Chernobyl": Nach einem soliden Start erzielte die Serie zuletzt auch linear steigende Quoten und Marktanteile von mehr als einem Prozent. Erstaunlich Die Wiederholung der Final-Folge kam am späten Abend bei Sky Atlantic auf 300.000 Zuschauer sowie stolze 4,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Daneben schaffte eine Folge von "Chicago Fire" bei Universal TV mit 140.000 Zuschauern den Sprung in die Serien-Top-3.

Die Champions League sorgte derweil auch im Sport-Bereich für hohe Quoten. Ohne Ausstrahlung im Free-TV lockte der Sieg des FC Liverpool zusammengerechnet fast zwei Millionen Zuschauer vor den Fernseher - all jene, die in Bars und Kneipen mitfieberten, sind darin wie immer nicht enthalten. Alleine bei Sky Sport belief sich der Marktanteil in der Zielgruppe auf 14 Prozent. Erfolgreichster Film im Pay-TV war indes die Ausstrahlung von "Venom" bei Sky Cinema, die es auf knapp 300.000 Zuschauer brachte.

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Sport mag er am liebsten, wenn er in der Glotze läuft. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

Teilen