"Bauer sucht Frau International" kann deutlich zulegen

© RTL

Nach dem guten, aber nicht überragenden Auftakt für "Bauer sucht Frau International" in der vergangenen Woche gewann die Kuppelsoap nun rund 600.000 Zuschauer hinzu. Mehr Zuschauer hatte am Montagabend nur das ZDF.



02.07.2019 - 08:56 Uhr von Uwe Mantel 02.07.2019 - 08:56 Uhr

Das "Bauer sucht Frau"-Spinoff mit internationalen Farmern erweist sich für RTL als richtig gute Idee. Zwar konnten die Quoten zum Auftakt in der vergangenen Woche noch bei Weitem nicht an die Werte anknüpfen, die "Bauer sucht Frau" selbst alljährlich erzielt, lagen aber schon weit über dem RTL-Schnitt. In Woche 2 legte das Format nun nochmal deutlich zu: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog um rund zwei Prozentpunkte auf nun 16,7 Prozent an. RTL sicherte sich damit mit großem Vorsprung den Primetime-Sieg.

Zudem kann RTL mit "Bauer sucht Frau" auch die älteren Zuschauer überzeugen, sodass sich auch die Gesamt-Reichweite mit 3,92 Millionen Zuschauern sehen lassen kann. Im Vergleich zur vergangenen Woche kamen 600.000 neue Zuschauer hinzu. Der Marktanteil lag hier bei 15,1 Prozent. Nur das ZDF lockte mit dem Film "Endabrechnung" am Montag noch ein paar Leute mehr vor den Bildschirm, hier hatten 4,33 Millionen Zuschauer eingeschaltet, was 16,6 Prozent Marktanteil entsprach.

Dafür fand das ZDF kaum jüngere Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf nur 4,4 Prozent. Beim jüngeren Publikum war Das Erste erfolgreicher: Der Brennpunkt zum Flächenbrand in Ostdeutschland stieß nämlich nach der "Tagesschau" mit 3,24 Millionen Zuschauern und 12,8 Prozent Marktanteil nicht nur beim Gesamtpublikum auf Interesse, sondern auch bei den 14- bis 49-Jährigen, wo 11,7 Prozent Marktanteil erzielt wurden. Die Doku über die Anden sahen im Anschluss dann noch 2,45 Millionen Zuschauer. Marktanteile von 9,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Folge. "Hart aber fair" bewegte sich danach mit 2,43 Millionen Zuschauern auf dem gleichen Quotenniveau.

Doch nochmal zurück zu RTL: Im Anschluss an "Bauer sucht Frau International" wusste dort auch "Extra" mit 14,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu überzeugen. 2,7 Millionen Zuschauer sahen das Magazin insgesamt. "Spiegel TV" blieb am späten Abend dann allerdings einstellig. Den Tagessieg in der klassischen Zielgruppe sicherte sich RTL aber wie so häufig gar nicht mit einer Primetime-Sendung, sondern mit "GZSZ": Die Soap kam am Vorabend bereits auf hervorragende 21,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Teilen