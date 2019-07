RTL-Nachmittag gibt ein Lebenszeichen von sich

© RTL

Schon am Montag erreichte RTL am Nachmittag nach einem Umbau bessere Quoten als zuletzt, am Dienstag lagen nun alle Formate im zweistelligen Bereich. "Unter Uns" lief stark wie lange nicht mehr und auch das "RTL Aktuell"-Special war sehr erfolgreich.



03.07.2019 - 09:14 Uhr von Timo Niemeier 03.07.2019 - 09:14 Uhr

Kaum hat RTL die Wiederholungen seiner Soap "Freundinnen" aus dem Programm genommen, läuft es plötzlich für die Kölner. Bereits am Montag erlebte man einen deutlichen Aufschwung (DWDL.de berichtete) und auch am Dienstag sah es sehr gut aus. Ab 12 Uhr lag RTL durchgängig im zweistelligen Bereich. Holte "Punkt 12" noch sehr gute 17,7 Prozent, waren die "Superhändler" im Anschluss noch zu 16,3 und 13,2 Prozent gut. "Meine Geschichte - Mein Leben" lag danach zwar mit 12,9 und 11,6 Prozent auf einem etwas schlechteren Niveau, damit wird RTL aber sicherlich leben können.





Um 17 Uhr war die Scripted Reality damit zudem deutlich erfolgreicher als "Freundinnen" zuletzt, das half nun auch "Unter Uns" spürbar. Bereits am Montag holte die Soap mit 14,3 Prozent den besten Wert seit März, nun waren sogar 16,2 Prozent drin. Das war der höchste Marktanteil seit April des vergangenen Jahres. 1,19 Millionen Menschen sahen insgesamt zu, im Schnitt sahen in diesem Jahr bislang nur etwas mehr als eine Million Zuschauer zu.

Und auch das "RTL Aktuell"-Special um 18 Uhr zu den Waldbränden in Mecklenburg-Vorpommern war sehr gefragt. 1,18 Millionen Menschen schalteten ein, in der Zielgruppe wurden 15,5 Prozent gemessen. Zur regulären Sendezeit holte "RTL Aktuell" sogar 19,5 Prozent. Die Serien in der Primetime konnten da nicht mithalten. "Nachtschwestern" und "Sankt Maik" lagen mit 11,5 und 10,4 Prozent auf dem Niveau der vergangenen Woche. Bei der Krankenhausserie sahen 1,70 Millionen Menschen zu, bei "Sankt Maik" waren es noch 1,40 Millionen.

Während RTL mit seiner Leistung am Dienstag also zufrieden sein kann, sah das bei Sat.1 ganz anders aus. Während die Kölner am Nachmittag nach langer Zeit mal wieder gut performten, hatte Sat.1 gerade hier Probleme. Einzig und allein eine Ausgabe von "Klinik am Südring" lag um 16 Uhr mit 10,0 Prozent im zweistelligen Bereich, eine weitere Folge erzielte danach aber schon nur noch 6,6 Prozent. "Endlich Feierabend" und "Genial daneben - Das Quiz" liefen mit jeweils 3,5 Prozent gewohnt schlecht und auch in der Primetime war die Not groß. Zwei Folgen "Whiskey Cavalier" blieben bei 5,0 und 4,3 Prozent hängen, rund eine Million Menschen sahen zu. "Lethal Weapon" kam am späten Abend noch auf 930.000 Zuschauer und 5,1 Prozent. Das alles sorgte dafür, dass Sat.1 einen Tagesmarktanteil in Höhe von nur 6,3 Prozent erzielte, RTL lag dagegen bei 12,5 Prozent und war damit fast doppelt so stark.

Teilen