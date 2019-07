Frauen-Fußball stark, ARD-Serien noch stärker

© ARD

Das Frauen-Fußball-WM-Spiel zwischen England und den USA hat dem ZDF glänzende Quoten beschert, gerade auch beim jungen Publikum. Insgesamt hatten die Serien der ARD aber noch ein etwas größeres Publikum.



03.07.2019 - 09:36 Uhr von Timo Niemeier 03.07.2019 - 09:36 Uhr

In einem dramatischen Spiel haben sich die USA bei der Frauen-Fußball-WM am Dienstag knapp mit 2:1 gegen England durchgesetzt. Für das ZDF war das Match ein schöner Erfolg: 4,18 Millionen Menschen schalteten ein, das entsprach 17,0 Prozent Marktanteil. In der Halbzeitpause kam das "heute-journal" übrigens sogar auf 4,61 Millionen Zuschauer und 17,7 Prozent. Auch beim jungen Publikum war das Spiel ein Erfolg, bei den 14- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil 11,4 Prozent.

Zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr hatte das ZDF sein Programm kurzfristig geändert und ein "ZDFspezial" zu den Waldbränden in Mecklenburg-Vorpommern gezeigt. Das lief mit etwas mehr als drei Millionen Zuschauern und 12,2 Prozent solide, die regulären "heute"-Nachrichten erreichten um 19 Uhr 3,44 Millionen Zuschauer und 18,6 Prozent. Markus Lanz kam mit seiner Talkshow am späten Abend noch auf 15,6 Prozent und erreichte dank des sehr guten Vorlaufs auch beim jungen Publikum 10,3 Prozent. Für das ZDF war es also mal wieder ein sehr erfolgreicher Tag, der Tagesmarktanteil lag bei 14,8 Prozent.

Doch so erfolgreich das Fußball-Match im ZDF auch war, die ARD-Serien kamen auf ein paar mehr Zuschauer. "Um Himmels Willen" unterhielt 4,52 Millionen Menschen, "In aller Freundschaft" steigerte sich ab 21 Uhr, und damit in direkter Konkurrenz zum Spiel, auf 4,56 Millionen. Mit 17,4 und 17,0 Prozent Marktanteil waren die beiden Serien erneut sehr stark unterwegs. Beim jungen Publikum erzielten sie immerhin 7,7 und 7,3 Prozent. Am Vorabend überzeugte zudem "Gefragt - gejagt" einmal mehr mit etwas mehr als zwei Millionen Zuschauern und 14,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Eine alte Folge "WaPo Bodensee" machte das danach allerdings schnell zunichte und fiel auf 7,7 Prozent zurück. Und so lag Das Erste dann auch nur bei 10,9 Prozent Tagesmarktanteil. Nach wie vor hat man große Probleme damit, tagsüber durchgängig zumindest zweistellige Quoten zu holen.

