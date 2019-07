"Das Wichtigste im Leben" verabschiedet sich schlecht

© MG RTL D / Martin Rottenkolber

Die Vox-Serie "Das Wichtigste im Leben" hat nach einem guten Start viele Zuschauer verloren, zuletzt war sie für den Sender kein Erfolg mehr. Auch das Finale wusste nicht zu überzeugen. Bei kabel eins dagegen kann man deutlich zufriedener sein.



04.07.2019 - 08:58 Uhr von Timo Niemeier 04.07.2019 - 08:58 Uhr

Seit einigen Wochen dümpelt "Das Wichtigste im Leben" nun schon unter dem Vox-Schnitt herum, auch das Finale konnte sich davon nicht befreien. Die erste Folge des Abends kam am Mittwoch auf 690.000 Gesamtzuschauer und 4,1 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Das waren beides neue Tiefstwerte, wenngleich sie denkbar knapp ausfielen. Die gute Nachricht: Die allerletzte Folge konnte sich immerhin noch ein ganz kleines bisschen steigern.

Marktanteils-Trend: Das Wichtigste im Leben



Das Finale kam ab 21:15 Uhr auf 870.000 Zuschauer und 5,3 Prozent, aber auch damit wird man bei Vox nicht zufrieden sein. Auch das Gesamtfazit fällt nach rund einem Monat sehr ernüchternd aus. Nach einem guten Start mit bis zu eineinhalb Millionen Zuschauern und 9,0 Prozent Marktanteil ging es schnell bergab. Im Schnitt holte die Serie in den vergangenen Wochen 6,1 Prozent Marktanteil, weniger als eine Million Menschen sahen zu. Ob es bei diesen Werten mit einer zweiten Staffel weiter geht, erscheint fraglich.





Deutlich besser verlief der Abend für kabel eins, wo man rundum zufrieden sein kann. Mit dem Film "Volcano" erreichte man 1,44 Millionen Zuschauer, 640.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. In der Zielgruppe entsprach das einem starken Marktanteil in Höhe von 8,7 Prozent und auch "Die Stunde der Patrioten" hielt sich danach noch bei 7,5 Prozent. Und weil man auch im Tagesprogramm überwiegend gute Quoten holte, erreichte kabel eins einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,8 Prozent. Damit lag man auch vor Vox, das sich mit 6,1 Prozent begnügen musste.

Der Tagesmarktanteil von ProSieben lag bei 8,0 Prozent. Nachdem "Grey’s Anatomy" mit einer neuen Folgen 10,1 Prozent holte, schmierten die Wiederholungen danach völlig ab. Mit nur 5,6 und 4,4 Prozent lagen sie deutlich unter dem Senderschnitt. Das zog schließlich auch "Lucifer" in Mitleidenschaft, das am späten Abend mit 3,2 Prozent auf einen neuen Tiefstwert fiel. Auch bei Sat.1 lief nichts zusammen: Der Film "In den Schuhen meiner Schwester" erreichte nur 890.000 Menschen, das entsprach 6,6 Prozent in der Zielgruppe. "Akte 2019" fiel im Anschluss auf 4,8 Prozent.

Teilen