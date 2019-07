Schwacher Show-Einstand für Mittermeier und Karasek

© BR

Die neue ARD-Comedyshow mit Michael Mittermeier hat keinen guten Start erwischt. Zuvor lief es schon für "PussyTerror TV" beim jungen Publikum so schlecht wie nie. Aber auch der neue ZDFneo-Talk "Zart am Limit" mit Laura Karasek tat sich schwer.



05.07.2019 - 09:28 Uhr von Alexander Krei 05.07.2019 - 09:28 Uhr

Michael Mittermeier ist mit einer eigenen Show zurück im Fernsehen, konnte zum Auftakt am späten Donnerstagabend allerdings erst mal nur wenige Zuschauer zum Einschalten bewegen. Mit nur 720.000 Zuschauern verzeichnete "Mittermeier!" um 23:30 Uhr im Ersten lediglich einen Marktanteil von 6,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Erschwert wurde der Auftakt durch den schwachen Vorlauf, denn "PussyTerror TV" musste im Vorfeld mit nur einer Million Zuschauern eine der bislang niedrigsten Reichweiten hinnehmen.

Mehr als ein Marktanteil von 6,0 Prozent war für die Comedyshow mit Carolin Kebekus damit in dieser Woche nicht drin. Und auch beim jungen Publikum lief's schon mal deutlich besser: 4,3 Prozent Marktanteil entsprachen hier einem neuen Tiefstwert - der wohl auch der Stärke von "The Masked Singer" geschuldet sein dürfte. "Mittermeier!" geriet dadurch direkt danach mit 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls unter die Räder. Positiv ausgedrückt lässt sich jedoch sagen, dass für die neue Show noch Luft nach oben besteht.

Wenig Fortune hatte auch die neue ZDFneo-Talkshow "Laura Karasek - Zart am Limit", die auf dem "Neo Magazin"-Sendeplatz gerade mal 0,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum schaffte. Insgesamt sah es mit 280.000 Zuschauern sowie einem Marktanteil von 1,4 Prozent aber zumindest etwas besser aus. Die Wiederholung zählte später am Abend zudem weitere 110.000 Zuschauer. Damit war ZDFneo zumindest gefragter als die Comedys von One, die am Donnerstag allesamt weniger als 100.000 Zuschauer unterhielten.

So geriet "Comedy Cuisine" zum Start in den Abend mit 40.000 Zuschauern und 0,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenso unter die Räder wie "Bauerfeind" oder "Käpt'ns Dinner". Mit den Serien "The Job Lot" und "The IT Crowd" lagen die Marktanteile danach ebenfalls meist bei nur 0,1 Prozent. Größer war das Interesse an Donald Trumps Militärshow, die n-tv ab Mitternacht übertrug: 130.000 Zuschauer trieben den Gesamt-Marktanteil auf 2,1 Prozent. Und auch bei den Jüngeren lag das "News Spezial" mit 1,8 Prozent deutlich über dem Senderschnitt.

