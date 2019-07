Show-Aufschwung: Balder hilft Balder auf die Sprünge

© Sat.1/Willi Weber

Mit einer neuen Ausgabe von "Was für ein Jahr" konnte Sat.1 am Freitag zwar keine überragenden Quoten einfahren, doch zumindest "Genial daneben" präsentierte sich danach in deutlich besserer Form als zuletzt. Am Vorabend lief's aber erneut mau.



In den vergangenen Wochen ist Sat.1 nicht gerade pfleglich mit "Genial daneben" umgegangen - inmitten von Wiederholungen platzierte der Sender zuletzt neue Folgen der Rateshow. In der vergangenen Woche setzte es dank dieser zweifelhaften Programmierung sogar ein neues Allzeit-Tief. Diesmal lief es dagegen wieder ein ganzes Stück besser, weil man der Balder-Show eine weitere Balder-Show zur Seite stellte.

Eine neue Folge von "Was für ein Jahr" konnte um 20:15 Uhr mit 1,11 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,7 Prozent in der Zielgruppe zwar nur bedingt überzeugen, sorgte allerdings zumindest dafür, dass "Genial daneben" im Anschluss mehr als doppelt so viele Menschen erreichte wie sieben Tage zuvor. Das Comedy-Quiz steigerte sich nämlich auf 1,28 Millionen Zuschauern und schlug sich auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 8,4 Prozent Marktanteil wieder um einiges erfolgreicher.

Im weiteren Verlauf des Abends zogen die Sat.1-Quoten zudem weiter an: Gegen Mitternacht verzeichneten die "Knallerfrauen" bis zu 11,0 Prozent Marktanteil und auch "Switch reloaded" blieb danach zumindest zeitweise zweistellig. Am Vorabend kann "Genial daneben - Das Quiz" dagegen auch weiterhin nichts reißen: Zum Wochenausklang musste sich die Show mit gerade mal 3,6 Prozent Marktanteil begnügen, nachdem zuvor schon "Endlich Feierabend!" mit 4,5 Prozent auf ganzer Linie enttäuschte.

Deutlich beliebter war "Das perfekte Dinner", das sich bei Vox über die zweiterfolgreichste Woche des Jahres freuen durfte. Im Schnitt lag der Marktanteil zwischen Montag und Freitag bei 7,6 Prozent - exakt diesen Wert gab's auch für die Freitags-Ausgabe. Ziemlich schwach präsentierte sich jedoch erneut "Makel? Los!": Für das Format war im Nachmittagsprogramm nur ein Marktanteil von 4,8 Prozent drin. Allerdings erwischte auch "Shopping Queen" einen schwachen Tag und kam zuvor nicht über 5,7 Prozent hinaus.

