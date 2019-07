"Tatort" und Pilcher dominieren mit Wiederholungen

© WDR

Der "Tatort" setzte sich trotz Wiederholung bei Jung und Alt an die Spitze und auch das ZDF punktete mit alter Film-Ware: Dort erreichte ein Pilcher-Film fast so viele Zuschauer wie bei der Premiere. ProSieben wurde für seine Erstausstrahlung nicht belohnt.



08.07.2019 - 09:08 Uhr von Alexander Krei 08.07.2019 - 09:08 Uhr

ARD und ZDF haben am Sonntagabend mit Wiederholungen zusammen mehr als zehn Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt. Am besten lief's dabei für den Aufguss des ersten Dresdner Einsatzes, den sich noch ienmal 5,68 Millionen Zuschauer ansehen wollten. Der Marktanteil lag bei starken 18,8 Prozent. Im ZDF punktete zur gleichen Zeit der Rosamunde-Pilcher-Streifen "Klassentreffen" mit 4,96 Millionen Zuschauern sowie 16,5 Prozent Marktanteil.

Besonders erstaunlich: Die Pilcher-Wiederholung lockte nur geringfügig weniger Zuschauer vor den Fernseher als die Erstausstrahlung vor knapp zwei Jahren. Beim jungen Publikum fiel der Marktanteil mit 8,1 Prozent diesmal sogar deutlich höher aus. Der "Tatort" holte sich indes auch bei den 14- bis 49-Jährigen den Primetime-Sieg und kam mit 1,33 Millionen Zuschauern auf überzeugende 14,9 Prozent Marktanteil.

Als stärkster Verfolger tat sich der US-Spielfilm "The Return of the First Avenger" hervor, der bei RTL mit 13,2 Prozent Marktanteil überzeugen konnte - und ebenfalls eine Wiederholung war. 2,11 Millionen Zuschauer waren um 20:15 Uhr dabei. ProSieben setzte unterdessen als einziger Sender auf eine Free-TV-Premiere, konnte vom Sparprogramm der Konkurrenz jedoch nicht profitieren. Stattdessen schnitt "War Dogs" mit 1,38 Millionen Zuschauern sowie 10,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe unspektakulär ab.

Sat.1 kam mit "Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs" auf solide 8,6 Prozent, RTL II mit "Selbst ist die Braut" auf 7,3 Prozent Marktanteil. Ganz ohne Filme kamen Vox und kabel eins aus, doch gemessen an den Marktanteilen war das nicht die beste Idee: Während sich "Promi Shopping Queen" mit 7,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen noch recht wacker hielt, fiel das Interesse an den "Sommertrends 2019" bei kabel eins mit nur 4,3 Prozent gering aus. Insgesamt schalteten hier lediglich 720.000 Zuschauer ein.

