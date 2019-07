Die Hits der Kleinen: Geiger, Barnaby, Schwerter

© ZDF/Mark Bourdillon

Während ZDFneo mit "Inspector Barnaby" in der Primetime wieder erheblich mehr Zuschauer zählte als Sat.1 oder ProSieben, bei DMAX trumpfte "Der Geiger" auf und Tele 5 fuhr vor allem spätabends richtig gut



09.07.2019 - 09:56 Uhr von Uwe Mantel 09.07.2019 - 09:56 Uhr

1,99 Millionen Zuschauer entschieden sich am Montag um 20:15 Uhr für "Inspector Barnaby" bei ZDFneo. Zum Vergleich: ProSieben erreichte mit "The Big Bang Theory" knapp über eine Million Zuschauer, Sat.1 mit "Kokowääh" 1,12 Millionen. "Barnaby" bescherte ZDFneo einen hervorragenden Marktanteil von 7,1 Prozent beim Gesamtpublikum, eine weitere Folge ab 21:50 Uhr ließ den Marktanteil sogar noch auf 7,7 Prozent steigen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 3,8 und 4,6 Prozent sehr gut aus. "Inspector Banks" hielt am späten Abend dann noch immer 620.000 Zsuchauer vor dem Fernseher, was ab 23:24 Uhr 6,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

In ähnliche Dimensionen konnte kein anderer der kleineren Sender vordringen, Grund zur Freude gibt's aber natürlich trotzdem auch anderswo. DMAX etwa startete mit "Der Geiger - Boss of Big Blocks" mit stolzen 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen richtig gut in den Abend, nachdem zuvor am Vorabend schon eine Wiederholung der Eigenproduktion "A8 - Abenteuer Autobahn" mit 2,3 Prozent Marktanteil gut lief. Allerdings konnte DMAX das gute Quotenniveau den Abend über nicht halten. "Trans Am" lief um 21:15 Uhr mit 1,7 Prozent Marktanteil noch solide, "Pick-up-Battle USA" und "Offroad - Karren im Dreck" mussten sich dann aber mit miesen Zielgruppen-Marktanteilen von 0,6 und 0,8 Prozent zufrieden geben.

Dafür konnte sich Tele 5 insbesondere am späten Abend zu sehr guten Quoten aufschwingen. Schon zum Start in den Abend lockte "Merlin und das Schwert Excalibur" 490.000 Zuschauer an, was sehr guten 1,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es zwar nicht ganz so gut, 1,1 Prozent Marktanteil können sich aber trotzdem sehen lassen. "Schwerter des Königs - Zwei Welten" steigerte die Marktanteile ab 22:05 Uhr dann weiter auf 2,3 Prozent beim Gesamptublikum und sogar 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 420.000 Zuschauer waren am späteren Abend noch dabei.

