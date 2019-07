"Nachtschwestern" und "Sankt Maik" legen weiter zu

© TVNow/Christoph Assmann

Hoffnungsschimmer für die RTL-Serien: Sowohl "Nachtschwestern" als auch "Sankt Maik" haben sich in dieser Woche deutlich steigern können. Dagegen erlitt Sat.1 mit "Whiskey Cavalier" Schiffbruch. Beim Gesamtpublikum war die ARD nicht zu schlagen.



10.07.2019 - 09:42 Uhr von Alexander Krei 10.07.2019 - 09:42 Uhr

Von einem überragenden Erfolg bleibt "Nachtschwestern" zwar weiterhin ein ganzes Stück entfernt, doch die Quoten der neuen RTL-Serie bewegen sich aus Sicht des Kölner Senders derzeit zumindest in die richtige Richtung. In dieser Woche erreichte der Neustart nun erstmals seit Ende Mai wieder mehr als zwei Millionen Zuschauer: Im Schnitt waren 2,06 Millionen dabei, um den "Nachtschwestern" bei der Arbeit zuzusehen.

Gleichzeitig zog auch der Marktanteil in der Zielgruppe auf gute 12,5 Prozent an. Das war ein Prozentpunkt mehr als vor sieben Tagen und nur minimal weniger als der bisherige Bestwert, der aus der dritten Sendewoche datiert. Und auch "Sankt Maik" verpasste danach nur knapp einen neuen Staffel-Rekord - mit 11,7 Prozent lief's hier ebenfalls etwas besser als zuletzt. Insgesamt hielt die Serie diesmal 1,56 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und damit so viele wie seit mehreren Wochen nicht.

Zuschauer-Trend: Nachtschwestern



Mit Wiederholungen konnte RTL am späten Abend dagegen nichts reißen: Sowohl "Doc meets Dorf" als auch "Schmidt - Chaos auf Rezept" blieben mit einem Marktanteil von jeweils 9,4 Prozent blass. Gemessen an den Sat.1-Quoten waren die Kölner aber noch recht gut bedient: Dort startete "Whiskey Cavalier" mit nur 960.000 Zuschauern in den Abend und erzielte desolate 5,1 Prozent Marktanteil. Eine weitere Folge ging danach sogar mit lediglich 4,5 Prozent baden.

Sat.1 erreichte übrigens nicht mal halb so viele Zuschauer wie ZDFneo, wo der Krimi "Nord Nord Mord" mit 2,25 Millionen Zuschauern auf stolze 8,2 Prozent beim Gesamtpublikum kam. Den Tagessieg fuhren allerdings die ARD-Serien ein: Das Staffel-Finale von "Um Himmels Willen" erreichte 4,30 Millionen Zuschauer, "In aller Freundschaft" kam auf 4,82 Millionen. Im Zweiten brachte es die "ZDFzeit" auf 2,72 Millionen Zuschauer.

