Leichtes Spiel für "XY", ZDFneo dreht mit Krimis auf

Mehr als fünf Millionen Zuschauer machten das ZDF am Mittwochabend zur klaren Nummer eins - und auch beim jungen Publikum hatte "Aktenzeichen XY" die Nase vorn. Hinzu kommt, dass es auch für den Ableger ZDFneo in der Primetime prächtig lief.



11.07.2019 - 09:04 Uhr von Alexander Krei 11.07.2019 - 09:04 Uhr

Das ZDF hat am Mittwochabend mit "Aktenzeichen XY... ungelöst" keinerlei Probleme gehabt, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. 5,08 Millionen Zuschauer machten die TV-Fahndung mit Rudi Cerne zur mit Abstand meistgesehenen Sendung des Tages. Zum Vergleich: Als stärkster Verfolger tat sich die Film-Wiederholung von "Der Hodscha und die Piepenkötter" hervor, die im Ersten nur eine halb so hohe Reichweite verbuchte - nämlich 2,52 Millionen Zuschauer.

Mit 19,2 Prozent fiel der "XY"-Marktanteil zudem außerordentlich hoch aus. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für den Klassiker blendend: 1,07 Millionen junge Zuschauer machten das ZDF auch hier mit einem Marktanteil von 14,0 Prozent zum Marktführer in der Primetime. Eine höhere Reichweite fuhr am Mittwoch einzig die RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ein, die dem Kölner Sender am Vorabend einen gewohnt starken Marktanteil von 19,9 Prozent bescherte.

Ebenfalls in guter Verfassung präsentierte sich das "heute-journal", das im Anschluss an "XY" noch 11,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schaffte und insgesamt 4,36 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher hielt. Kein Wunder also, dass das ZDF am Mittwoch mit einem Tagesmarktanteil von 14,6 Prozent beim Gesamtpublikum unangefochtener Marktführer war. Und nicht nur das: ZDFneo landete mit stolzen 4,7 Prozent auf dem fünften Rang - und zwar deutlich vor Vox, ProSieben und kabel eins.

Besonders in der Primetime lief es für den vermeintlich kleinen Sender rund: 1,82 Millionen Zuschauer entschieden sich für "Wilsberg", "Ein starkes Team" verbuchte anschließend mit genau zwei Millionen Zuschauern sogar herausragende 9,5 Prozent Marktanteil. Daneben schlug sich auch der ARD-Spartensender One dank "Agatha Christie's Poirot" sehr gut: Hier schalteten immerhin 840.000 Zuschauer ein, die für 3,2 Prozent Marktanteil sorgten.

