Darts-Abend läuft mau bei ProSieben & ProSieben Maxx

ProSieben Maxx hat einen sehr starken Samstag hinter sich - was aber nicht an der abendlichen Darts-Übertragung lag. Die lag zunächst bei Maxx unter Senderschnitt - und später am Abend bei ProSieben ebenfalls.



14.07.2019 - 09:50 Uhr von Uwe Mantel 14.07.2019 - 09:50 Uhr

World Series of Darts - German Masters 2019

Zur Endphase des "World Series of Darts - German Masters 2019" in der Kölner Lanxess-Arena übernahm am späteren Samstagabend ProSieben die Übertragung, die zuvor bei ProSieben Maxx begonnen hatte. Das sorgte zwar für erheblich mehr Aufmerksamkeit als die Übertragung zuvor auf dem kleineren Sender hatte - doch in die Nähe des ProSieben-Senderschnitts gelangte die Darts-Übertragung nicht. Ab 22:45 Uhr reichte es nur für 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt hatten 550.000 Zuschauer eingeschaltet, was beim Gesamptublikum 4,2 Prozent Marktanteil entsprach.

Begonnen hatte der Darts-Abend wie erwähnt bei ProSieben Maxx. Dort waren ab 19:45 Uhr im Schnitt 210.000 Zuschauer mit dabei. Beim Gesamtpublikum entsprach das einem Marktanteil von 0,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 1,4 Prozent Marktanteil erreicht. Damit landete die Darts-Übertragung also auch bei ProSieben Maxx in der Zielgruppe leicht unter dem Senderschnitt. Am Samstagabend hatte ProSieben Maxx noch 1,7 Prozent erzielt, musste da aber im Lauf des Abends nicht an ProSieben übergeben.

Den Grund dafür dass ProSieben Maxx mit einem Tagesmarktanteil von 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen am Samstag der größte unter den kleinen Sendern war, muss man also anderswo im Programm suchen. Schon in den Mittagsstunden erzielten die "Storage Wars" bis zu 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Shipping Wars" holte am Nachmittag dann zeitweise auch noch über 5 Prozent Marktanteil. Und weil auch "Crazy Food US" und "Man vs. Food" gut liefen, konnte ProSieben Maxx die eher mäßigen Quoten am Abend locker kompensieren.

Auch bei ProSieben war es das Tagesprogramm, das am Samstagabend deutlich überzeugender lief als die Primetime. "Die Simpsons" holten am Nachmittag bis zu 14,2 Prozent Marktanteil und liefen auch am Vorabend mit bis zu 13,3 Prozent gut. Auch "Gaileo" erwischte mit 12,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen sehr guten Tag. Bei "Style your Star" am Nachmittag kann man hingegen nur hoffen, dass About You viel Geld für das gesponserte Format zahlt. Es sorgte nämlich inmitten eigentlich guter Zahlen mit katastrophalen 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für einen enormen zwischenzeitlichen Einbruch.

