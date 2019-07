"Kölner Lichter": Weniger vor Ort, mehr vorm Fernseher

© WDR/Manfred Linke

Auch wenn's am Samstagabend trocken blieb: Das den Tag über durchwachsene Wetter dürfte wohl einige davon abgehalten haben, die "Kölner Lichter" zu besuchen. Dafür schalteten wieder mehr den WDR ein als im Vorjahr.



14.07.2019 - 10:30 Uhr von Uwe Mantel 14.07.2019 - 10:30 Uhr

Am Samstagabend fand in Köln wieder das größte musiksynchrone Höhenfeuerwerk Europas statt, die "Kölner Lichter". Vor Ort war diesmal nach Polizeiangaben spürbar weniger los als noch im Vorjahr - was nicht zuletzt auch mit dem eher durchwachsenen Wetter zu tun haben dürfte, das am Samstag besonders tagsüber herrschte. Dafür kann sich der WDR über steigenden Zuspruch freuen.

Der Sender übertrug ab 20:15 Uhr wieder vier Stunden live. Während dieser Zeit sahen 810.000 Zuschauer im Schnitt zu - wie viele es genau während des eigentlichen Feuerwerks ab kurz nach 23:30 Uhr waren, lässt sich nicht öffentlich einsehen. Der WDR zählte mit seiner Übertragung damit aber wieder 100.000 Zuschauer mehr als im vergangenen Jahr. Von den 1,1 Millionen Zuschauern, die vor zwei Jahren eingeschaltet haben, blieb man aber gleichwohl erneut weit entfernt.

Zuschauer-Trend: Kölner Lichter (7-Jahres-Trend)



Sehr gut waren die Quoten aber in jedem Fall auch diesmal wieder: 3,7 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 2,9 Prozent Marktanteil erzielt. In NRW betrug der Marktanteil der WDR-Übertragung 9,8 Prozent. Als gute Idee erwies sich zudem, im Anschluss daran noch über Stunden Highlights früherer Feuerwerke zu wiederholen. Der Marktanteil hielt sich bis tief in die Nacht noch bei im Schnitt weiterhin 3,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,9 Porzent bei den 14- bis 49-Jährigen.

