ZDFneo trotzt dem "Tatort"-Aufguss einige Zuschauer ab

Für ZDFneo und seine Krimis lief es am Sonntagabend richtig gut - auch, weil die "Tatort"-Wiederholung nicht so viele Zuschauer erreichte wie zuletzt. In der zweiten Reihe legte "Mein Revier" bei kabel eins unterdessen ein blasses Comeback hin.



22.07.2019 - 09:16 Uhr von Alexander Krei 22.07.2019 - 09:16 Uhr

Der "Tatort" war am Sonntagabend trotz Wiederholung das Maß aller Dinge, musste aber kleinere Brötchen backen als in den vergangenen Wochen. 4,45 Millionen Zuschauer entschieden sich für den Krimi, der zumindest einige Fans an ZDFneo verloren haben dürfte. Der Sender präsentierte sich nämlich in deutlich besserer Form als man das sonntags gewohnt ist: Die Wiederholung von "Marie Brand und die Schatten der Vergangenheit" lockte 1,81 Millionen Zuschauer vor den Fernseher und trieb den Marktanteil auf starke 6,3 Prozent.

Auc der Taunus-Krimi "Tiefe Wunden" erwies sich im Anschluss mit 1,26 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,5 Prozent noch als schöner Erfolg für ZDFneo. Beim jungen Publikum schnitten beide Filme allerdings nicht ganz so stark ab - mit Marktanteilen von 2,3 und 2,0 Prozent kann man auf dem Lerchenberg aber natürlich trotzdem zufrieden sein. Im Ersten legte die Krimi-Reihe "Brokenwood - Mord in Neuseeland" indes nach dem "Tatort" einen vergleichsweise unspektakulären Einstand hin: 2,74 Millionen Zuschauer reichten für 11,9 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen ging der Marktanteil auf 5,1 Prozent zurück.

Doch nicht nur ZDFneo punktete am Sonntagabend als kleiner Sender mit seinen Krimis, auch für Nitro lief es gewohnt gut. "CSI: Den Tätern auf der Spur" lockte im Laufe des Abends bis zu 840.000 Zuschauer vor den Fernseher, zu später Stunde schraubte "CSI: Miami" den Marktanteil sogar auf mehr als vier Prozent in der Zielgruppe. Sat.1 Gold konnte mit diesen Zahlen nicht mithalten, verzeichnete mit zwei alten Folgen von "Criminal Minds" zum Start in den Abend aber zumindest 330.000 Zuschauer.

Vergleichsweise blass verlief derweil das Comeback von "Mein Revier" bei kabel eins. Die Dokusoap erreichte um 20:15 Uhr im Schnitt 610.000 Zuschauer und lag in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 4,1 Prozent unter dem Senderschnitt. Umso stärker lief's jedoch für "Abenteuer Leben", das direkt danach tolle 7,5 Prozent schaffte. Bei Vox erreichte "Promi Shopping queen" 5,7 Prozent Marktanteil, RTL II tat sich mit der Komödie "Bride Wars - Beste Feindinnen" schwer und erzielte nur 3,5 Prozent.

