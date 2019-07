"F4lkenb3rg" und van der Horst verlieren viele Zuschauer

© RTL II

Auch der neueste Versuch von RTL II, mit Young Fiction in der Primetime zu punkten, ist nicht von Erfolg gekrönt: "F4lkenb3rg" ließ in der zweiten Woche deutlich Federn. Und Vox hat bei seiner Comedy "Endlich kapiert?!" nicht viel zu lachen



Zumindest was die lineare Ausstrahlung angeht hat RTL II weiterhin kein Glück mit seinen Young-Fiction-Produktionen für die Primetime. In die schon etwas längere Liste der Fehlschläge muss man nun auch "F4lkenb3rg" eintragen. Nachdem die Serie in der vergangenen Woche zunächst noch mit über 5 Prozent Marktanteil ordentlich gestartet war, geht's seither Stück für Stück bergab.

Die dritte Episode am gestrigen Montag kam schon nur noch auf 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die direkt im Anschluss gezeigte vierte Folge rutschte weiter auf 3,2 Prozent ab. 410.000 Zuschauer sahen um 20:15 Uhr zu, eine Stunde später waren nur noch 300.000 mit dabei. Damit hat sich die Reichweite seit der ersten Folge mehr als halbiert. Immerhin konnte "Naked Attraction" trotz Wiederholung im Anschluss den RTL II-Marktanteil wieder auf 5,4 Prozent heben.

Bei Vox muss man unterdessen erkennen, dass der Einstieg ins Comedy-Genre auch kein ganz einfaches Unterfangen ist. Das Versteckte-Kamera-Format "Endlich kapiert?!" mit Lutz van der Horst legte in der vergangenen Woche schon nur einen verhaltenen Start hin und verlor in der zweiten Woche noch deutlich an Boden. 400.000 Zuschauer sahen diesmal noch zu, damit kam jeder dritte Zuschauer binnen Wochenfrist abhanden. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum sank auf 2,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es nur noch für 4,6 Prozent.

Zuvor lief es auch für "Hot oder Schrott" etwas schwächer als in der vergangenen Woche, mit 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen liegt das Format aber weiter im grünen Bereich. 940.000 Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet. kabel eins setzte wie üblich montags auf Filme und fuhr damit gut. "Beverly Hills Cop II" lag mit 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenso im grünen Bereich wie im Anschluss "Passagier 57" mit 5,7 Prozent Marktanteil.

