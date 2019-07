RTL: "Sommerhaus der Stars" legt Raketenstart hin

© TVNow

Das könnte nach "The Masked Singer" der nächste unglaubliche Quoten-Hit dieses Sommers werden: Das "Sommerhaus der Stars" hat zum Auftakt neue Rekorde eingefahren und wohl die größten Erwartungen in der Kölner Sendezentrale noch übertroffen.



24.07.2019 - 08:54 Uhr von Timo Niemeier 24.07.2019 - 08:54 Uhr

Nach der letzten herrlich trashigen "Sommerhaus der Stars"-Staffel hat sich beim Publikum wohl herumgesprochen, was RTL da für ein Highlight jeden Sommer im Programm hat. Anders ist der fantastische Start in die neue Staffel kaum zu erklären: 1,68 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein und sorgten so für 24,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das "Sommerhaus" stellte damit einen neuen Rekord auf und lag erstmals überhaupt bei mehr als 20 Prozent Marktanteil.

Die Gesamt-Reichweite betrug am Dienstagabend 2,96 Millionen Zuschauer. Auch das ist ein neuer Rekord. Bislang waren die 2,75 Millionen Zuschauer des letztjährigen Staffelfinals das höchste der Gefühle. Geholfen hat RTL mit Sicherheit auch das gute Casting zur Show: Mit Michael Wendler und Willi Herren hat man zwei altbekannte Gesichter im Haus, die bereits im Vorfeld für einige Schlagzeilen gesorgt haben. Der starke "Sommerhaus"-Auftakt sorgte dann sogar dafür, dass eine alte Ausgabe von "Stars im Spiegel" im Anschluss mit 15,4 Prozent sehr gut lief. 1,29 Millionen Menschen blieben ab 22:30 Uhr noch dran. Insgesamt erzielte RTL am Dienstag einen tollen Tagesmarktanteil in Höhe von 16,2 Prozent - das ist vor allem auf die starke Primetime zurückzuführen. Aber auch "GZSZ" holte am Vorabend einmal mehr sehr gute 18,7 Prozent. Sehr gut verlief es am Nachmittag außerdem für die beiden "Superhändler"-Folgen, die auf 15,8 und 16,0 Prozent kamen. Während RTL mit dem "Sommerhaus" in der Zielgruppe vorne lag, sicherte sich Das Erste mit seinen Serien den Tagessieg. "In aller Freundschaft" erreichte 4,17 Millionen Zuschauer und war damit so erfolgreich wie kein anderes Format am Dienstag. "Um Himmels Willen" holte davor noch 3,43 Millionen Menschen vor die Bildschirme. Mit 16,9 und 14,2 Prozent kann man beim Sender sehr zufrieden sein. Zwischen den beiden Serien positionierte sich noch die "Tagesschau" mit 3,44 Millionen Zuschauern.

