"Endlich Feierabend!" geht in Sat.1 fast unbemerkt zu Ende

Das Sat.1-Magazin "Endlich Feierabend!" hat zum Abschied nicht mal eine halbe Million Zuschauer erreicht und schrammte damit nur knapp einem neuen Tiefstwert vorbei. Doch auch "Genial daneben" bereitet dem Sender weiterhin Sorgen - und zwar doppelt.



27.07.2019 - 08:55 Uhr von Alexander Krei 27.07.2019 - 08:55 Uhr

Nach einem Jahr ist am Freitag in Sat.1 das Experiment "Endlich Feierabend!" im Vorabendprogramm zu Ende gegangen - ein Schritt, der aus Quotensicht überaus nachvollziehbar ist, schließlich ist es dem Sender in den vergangenen zwölf Monaten nicht gelungen, mit dem Magazin das Interesse der Zuschauer zu wecken. Tatsächlich bewegten die durchschnittlichen Monatsmarktanteile seit Oktober konstant unterhalb der Marke von fünf Prozent, sodass es wohl kaum noch berechtigte Hoffnungen auf eine Trendwende gab.

In der Abschiedsfolge tat sich "Endlich Feierabend!" ebenfalls schwer: Nachdem die -verkürzte - Ausgabe am Donnerstag mit nur 2,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen neuen Negativ-Rekord aufstellte, schrammte das Magazin nur einen Tag später hauchdünn an der schlechtesten Reichweite seit dem Start vorbei. Gerade mal 460.000 Zuschauer sahen die letzte Folge. In der Zielgruppe lag der Marktanteil zum Abschied bei enttäuschenden 4,0 Prozent.

Ab Montag wird sich die Dokusoap "Promis Privat" auf dem Sendeplatz um 18:00 Uhr versuchen. Zugleich muss es das Ziel sein, "Genial daneben - Das Quiz" anzuschieben, das bislang ebenfalls weit entfernt ist von einem Quoten-Erfolg. So auch am Freitag: Mehr als 670.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 5,3 Prozent in der Zielgruppe waren für die Comedy-Rateshow nicht drin. Immerhin: Die "Sat.1 Nachrichten" schlugen sich erneut trotz des mageren Vorlaufs mit 7,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen im Anschluss noch recht ordentlich.

Schwer tat sich übrigens auch die reguläre "Genial daneben"-Folge, die Sat.1 um 21:48 Uhr ausstrahlte. 990.000 Zuschauer rund ein Marktanteil von 5,5 Prozent in der Zielgruppe sind gewiss nicht das, was man sich in Unterföhring von dem Format erhofft. Hugo Egon Balders Zeitreise-Show "Was für ein Jahr!" machte ihre Sache im Vorfeld zwar etwas besser, erwies sich mit 1,16 Millionen Zuschauern sowie 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber ebenfalls nicht als Überflieger.

