RTL besiegt Konkurrenz mit den "größten Fernsehmomenten"

Die meisten jungen Zuschauer am Samstagabend haben sich die "Größten Fernsehmomente der Welt" bei RTL angesehen. Später war auch die "Sommerhaus"-Wiederholung sehr erfolgreich. Die Konkurrenz hatte das deutliche Nachsehen.



28.07.2019 - 09:34 Uhr von Timo Niemeier 28.07.2019 - 09:34 Uhr

RTL hat am Samstag einen lockeren Tagessieg eingefahren und die Konkurrenz abgehängt. 910.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich "Die größten Fernsehmomente der Welt" an, in dieser Altersklasse führte das zu sehr guten 15,9 Prozent Marktanteil. Die Gesamt-Reichweite lag bei 1,77 Millionen. Richtig stark präsentierte sich danach auch die Wiederholung der ersten Folge von "Das Sommerhaus der Stars", die es auf 18,5 Prozent Marktanteil brachte.

Am Vorabend erzielte zwar auch "RTL Aktuell" sehr gute 15,8 Prozent und auch "Life" holte solide 12,6 Prozent, davor lag der Sender aber meist bei einstelligen Werten. Selbst das Formel-1-Qualifying holte nur bescheidene 11,3 Prozent Marktanteil. Aber durch die starke Primetime rettete sich RTL dann immerhin auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 12,0 Prozent.

Damit lagen die Kölner deutlich vor dem Zweiplatzierten. Das war ProSieben, wo man sich aber mit nur 7,9 Prozent begnügen musste. Vor allem die Sitcoms und US-Serien in der Daytime machten Probleme, aber auch am Abend konnte ProSieben nicht überzeugen. So blieb man mit dem Film "Transcendence" bei nur 8,0 Prozent Marktanteil hängen, "Final Destination 5" kam danach noch auf 9,2 Prozent. Keine einzige Sendung von ProSieben erreichte am Samstag im Schnitt mehr als eine Million Zuschauer.

Noch schlechter verlief der Tag für Sat.1, wo der Tagesmarktanteil bei desolaten 5,0 Prozent lag. So blieb der Film "Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows" in der Primetime bei 680.000 Zuschauern hängen, in der Zielgruppe waren nur 6,7 Prozent drin. Am Vorabend tat sich "Grenzenlos" mit 3,2 Prozent mal wieder extrem schwer und auch der "Navy CIS"-Marathon am Nachmittag lief alles andere als gut. Vier von fünf Folgen kamen auf maximal 3,8 Prozent Marktanteil, erst später steigerte sich die US-Serie auf 6,4 Prozent - was freilich noch immer sehr schlecht ist.

Sehr schlecht startete auch Vox in den Abend. Der Film "Skiptrace" erreichte nur 4,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, die Wiederholung von "Marvel’s The Avengers" kletterte im Anschluss allerdings auf deutlich bessere 9,3 Prozent. Die genau umgekehrte Entwicklung gab es bei RTL II: Dort lief es für den Film "Wenn ich bleibe" zunächst gut, 6,0 Prozent wurden gemessen. Alte "Game of Thrones"-Folgen fielen danach unter den Senderschnitt.

