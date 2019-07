Nitro lässt kabel eins und RTL II mit Krimis alt aussehen

© NITRO

Starke Quoten für Nitro am Sonntagabend: Auf bis zu sieben Prozent zog der Marktanteil des Senders dank Serien wie "CSI" an. Damit ließ Nitro sogar RTL II und kabel eins hinter sich. Bei Vox schlug sich "Promi Shopping Queen" mäßig.



29.07.2019 - 09:05 Uhr von Alexander Krei 29.07.2019 - 09:05 Uhr

Die Krimi-Wiederholungen, die sonntags bei Nitro zu sehen sind, erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. In diesr Woche sorgte "CSI" dafür, dass Marktanteil des Männersenders im Laufe des Abends auf bis zu 7,0 Prozent in der Zielgruppe anzog, was rund dem Dreifachen der Nitro-Normalwerte entspricht. Aufgestellt wurde dieser Bestwert um 22:39 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hatten 790.000 Zuschauer eingeschaltet.

Zuvor brachte es "CSI" sogar bereits auf 820.000 Zuschauer. Generell lief der Krimi-Abend gut an: So startete "CSI: Miami" mit 660.000 Zuschauern und 3,4 Prozent Marktanteil in die Primetime. Die Wiederholung dieser Folge zählte zudem zu später Stunde weitere 570.000 Zuschauer, sodass der Marktanteil hier auf 6,9 Prozent anzog. Nach Mitternacht erreichte "CSI: NY" zudem noch immer 480.000 Zuschauer und 7,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Nitro lag damit am Sonntagabend zeitweise vor RTL II und kabel eins. So blieb die kabel-eins-Dokureihe "Mein Revier" um 20:15 Uhr mit 660.000 Zuschauern und 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe blass, RTL II machte seine Sache mit dem Spielfilm "The Choice - Bis zum letzten Tag" kaum besser. Später am Abend geriet "Sleeping with other People" sogar völlig unter die Räder und fuhr gerade mal 2,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein.

Auch für Vox verlief die Primetime nicht vollends nach Plan: Mehr als 830.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 5,4 Prozent in der Zielgruppe waren für "Promi Shopping Queen" diesmal nicht drin. Immerhin: "Prominent!" steigerte sich am späten Abend noch auf gute 7,7 Prozent

Teilen