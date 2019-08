Trotz "Masked Singer": RTL baut Vorsprung auf ProSieben aus

© DWDL

Der größte Juli-Gewinner ist nicht ProSieben - trotz "The Masked Singer" blieb der Sender nun schon zum vierten Mal in Folge einstellig. RTL baute seinen Vorsprung sogar aus, weil man mit dem "Sommerhaus der Stars" einen ähnlich quotenstarken Hit landete.



01.08.2019 - 08:51 Uhr von Alexander Krei 01.08.2019 - 08:51 Uhr

Dank des großen Erfolgs von "The Masked Singer" ist ProSieben so etwas wie der gefühlte Quoten-Sieger des Julis. Auf fast 30 Prozent Marktanteil steigerte sich die neue Liveshow-Reihe in den vergangenen Wochen und es spricht einiges dafür, dass diese Marke beim Finale fallen wird. Eine andere Marke hat ProSieben allerdings verpasst - die Zehn-Prozent-Hürde im Monatsvergleich. Zwar steigerte sich der Sender im Juli um 0,4 Prozentpunkte, doch am Ende blieb der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bei 9,9 Prozent hängen. Das war zwar der beste Juli-Wert seit vier Jahren; und doch verharrte ProSieben damit nun schon den vierten Monat in Folge in der Einstelligkeit.

Dass trotz "The Masked Singer" nicht mehr heraussprang, liegt auch daran, dass der Privatsender mit "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer" auch einen der größten Sommer-Flops im Programm hatte. Die letzten Folgen der Dokusoap erzielten in dieser Woche nicht mal fünf Prozent Marktanteil. Weil noch dazu die Serien am Mittwoch schwächeln und "The Big Bang Theory" am Montagabend ohne neue Folgen kleinere Brötchen backen muss, fällt die Bilanz letztlich durchwachsen aus. Kaum auszudenken, wo ProSieben ohne seinen Mega-Hit gelandet wäre. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Sender seit mehr als einem Jahr regelmäßig über seinen Quoten des jeweiligen Vorjahresmonats liegt. Unterm Strich hat man in Unterföhring in den vergangenen Monaten also vieles richtig gemacht.

Dennoch war nicht etwa ProSieben der größte Gewinner des Monats, sondern RTL. Daran änderte auch das schlechte Abschneiden der zweiten Staffel von "Jenny - echt gerecht!" am Donnerstagabend nichts. Stattdessen sorgte "Das Sommerhaus der Stars" für großen Jubel: Mit zuletzt über 26 Prozent Marktanteil stieß die neue Staffel in ähnliche Quoten-Sphären vor wie "The Masked Singer" bei ProSieben - ein Erfolg, mit dem man wohl selbst in Köln nicht gerechnet hätte. Ganz nebenbei zeigt das "Sommerhaus", was am Dienstagabend möglich ist. Erneut fährt RTL hier mit Reality deutlich besser als mit seinen Serien.

Auf der Habenseite kann der Sender aber auch "Bauer sucht Frau International" verbuchen, wenngleich ein Hochzeitsspecial der Kuppelshow zuletzt enttäuschte. Darüber hinaus war am Mittwochabend auf die neue "Bachelorette"-Staffel Verlass - und freitags reichten selbst Wiederholungen für die regelmäßige Marktführerschaft aus. Etwas mehr dürfte man sich dagegen von "Team Ninja Warrior" erhofft haben, das nach schwachem Start zum Ende hin aber noch einigermaßen versöhnlich abschnitt. Weil sich auch die Formel 1 erholt zeigte und selbst mancher Spielfilm funktionierte, ging's für RTL im Vergleich zum Juni um 0,8 Prozentpunkte auf immerhin 11,9 Prozent Marktanteil nach oben.

Sat.1 sogar schwächer als im WM-Monat 2018

Unspektakulär verlief der Monat dagegen für Sat.1, das mit 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowohl gegenüber dem Vormonat als auch gegenüber Juli 2018 leicht verlor, was auch deshalb bemerkenswert ist, weil die Konkurrenz vor einem Jahr durch die Fußball-Weltmeisterschaft ungleich härter war. Beim Gesamtpublikum ging es im Jahresvergleich sogar um 0,6 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent Marktanteil nach unten. Der Vorsprung auf Vox vergrößerte sich in der Zielgruppe übrigens sogar dennoch leicht, weil die Konkurrenz vom Rhein gegenüber Juni um 0,2 Prozentpunkte nachgab und bei 6,9 Prozent landete. Vor allem die Neustarts funktionierten nicht so wie erhofft: Die Doku-Reihe "7 Töchter" verlor nach ordentlichem Start ebenso wie das Reportage-Format "Pia - aus nächster Nähe" und auch die Comedy "Endlich kapiert?!" will bislang noch nicht so recht zünden.

Dazu kommen große Probleme am Serien-Mittwoch, den Vox mehrfach kurzfristig änderte - bislang ohne Erfolg. So war es also möglich, dass erstaunlicherweise eine Samstags-Doku für die höchste Vox-Reichweite des Monats sorgte. Auch RTL II gab unterdessen 0,2 Prozentpunkte ab und lag im Juli bei 5,1 Prozent Marktanteil - und damit wieder hinter kabel eins, das sich mit 5,2 Prozent in stabiler Verfassung präsentierte. Während sich RTL II nicht zuletzt auf seine Hartz-IV-Dokus, die Wollny-Hochzeit sowie die beiden Vorabend-Soaps verlassen konnte, ging mit "F4lkenb3rg" abermals ein Versuch schief, im Bereich der eigenproduzierten Primetime-Serien Fuß zu fassen. Bei kabel eins schlug sich derweil "Achtung Abzocke" am Dienstagabend selbst in Konkurrenz zum starken "Sommerhaus" gut. Auf seine Serien in der Daytime konnte sich der Sender ohnehin verlassen.

ARD und ZDF schwächeln beim jungen Publikum

Mit Blick aufs Gesamtpublikum gab es an der Spitze nicht viel Bewegung: Das ZDF verbesserte sich leicht und erzielte einen Marktanteil von 12,9 Prozent. Der Vorsprung aufs Erste wuchs auf satte 2,2 Prozentpunkte an und war damit so groß wie seit Jahresbeginn nicht mehr. Denn obwohl man mit dem Finale der Frauen-WM, Shows wie "Klein gegen Groß", "Wer weiß denn sowas? XXL" und "Gefragt - gejagt" oder der Tour de France schöne Erfolge feiern konnte, ging der Marktanteil des Senders im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozentpunkte zurück. Der hohe Anteil an frischem Programm in der Primetime hat also nur bedingt geholfen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen verringerte sich der Marktanteil des Ersten derweil um 0,7 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent und damit auf einen der schlechtesten Monatswerte aller Zeiten. Das ZDF tat sich mit 5,4 Prozent sogar noch schwerer und verlor hier fast in gleicher Höhe. Selbst zwei überaus erfolgreiche Ausgaben von "Aktenzeichen XY" und der Audi-Cup, der an zwei Tagen hintereinenander gute Quoten verbuchte, konnten das dicke Minus nicht verhindern. Schwer tut sich das ZDF beim jungen Publikum insbesondere am Vorabend, wo allerdings die "SOKOs" trotz Wiederholungen die - alte - Stammseherschaft in Scharen vor den Fernseher treiben.

Die Monatsmarktanteile im Überblick

MA ab 3

+/-

Vormonat

+/-

Jul 18 MA 14-49 +/-

Vormonat +/-

Jul 18

Das Erste

10,7 -0,8

-0,9

5,9 -0,7

-2,2

ZDF

12,9 +0,2

-2,6

5,4

-0,5

-4,0 RTL

8,1

-0,1

+0,3 11,9

+0,8

+1,3 Sat.1

5,8

-0,1

-0,6

7,5

-0,1 -0,4 ProSieben

4,3

+/-0 +/-0 9,9

+0,4

+0,3 Vox

4,6

-0,1 +/-0

6,9 -0,2

+0,5 RTL II

2,8 -0,2

+0,1 5,1

-0,2

+0,1

kabel eins

3,8

+0,1

+0,6

5,2

-0,1 +0,5



Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Quelle: DWDL-Recherche

Die meistgesehenen Sendungen des Monats

Gesamtpublikum Zielgruppe 14-49 Das Erste Tatort: Familien

Tagesschau (7. Juli)

ZDF Solo für Weiss Aktenzeichen XY... ungelöst

RTL Formel 1: Großer Preis von Deutschland Das Sommerhaus der Stars Sat.1 Julia Leischik sucht: Bitte melde dich Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen ProSieben The Masked Singer The Masked Singer

Vox Mich gibt's fünfmal - Leben als Mehrling Hot oder Schrott - Die Allestester RTL II Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken

Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken kabel eins Volcano Volcano





