Nitro setzt Höhenflug fort, erneut Rekorde für RTLplus

© NITRO

Zum sechsten Mal in Folge mehr als zwei Prozent Marktanteil: Auch im Juli hat Nitro wieder starke Quoten eingefahren. Und mit RTLplus sorgte ein weiterer Sender der Gruppe für Jubel in Köln. Einen starken Monat verzeichneten zudem mehrere Dritte Programme.



01.08.2019 - 13:40 Uhr von Alexander Krei 01.08.2019 - 13:40 Uhr

Nitro hat im Juli erneut seinen Marktanteils-Rekord in Höhe von 2,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wiederholen können. Gegenüber Juni legte der RTL-Männersender damit um 0,1 Prozentpunkte zu, im Vergleich zum Vorjahresmonat beläuft sich das Plus sogar auf 0,4 Prozentpunkte. Besonders beachtlich bleibt allerdings die Tatsache, dass Nitro nun bereits den sechsten Monat in Folge oberhalb der Marke von zwei Prozent liegt - ein Erfolg, den man den quotenstarken Serien-Klassikern in der Daytime, aber auch Spielfilmen, "CSI" und "Cobra 11" in der Primetime zu verdanken hat. Auch die Europa League schlug sich kürzlich gut.

Auf diese Weise war Nitro erneut der größte unter den kleinen Sendern. Die direkte Konkurrenz schlug sich aber ebenfalls gut: So lag ProSieben Maxx mit einem Marktanteil von 1,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe nur knapp unter dem bisherigen Bestwert und DMAX verbesserte sich verglichen mit Juli 2018 um 0,2 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent Marktanteil. In Köln kann man sich derweil aber auch mit Blick auf RTLplus freuen, denn für den sogenannten Best-Ager-Sender lief's im Juli so gut wie noch nie: Beim Gesamtpublikum standen 1,8 Prozent zu Buche, bei den 14- bis 49-Jährigen ging es innerhalb eines Jahres sogar um 0,6 Prozentpunkte nach oben.

Im direkten Vergleich mit RTLplus behält Sat.1 Gold aber nach wie vor die Oberhand, sowohl insgesamt als auch in der klassischen Zielgruppe lag der Sender 0,2 Prozentpunkte vor dem Konkurrenten aus Köln. Sixx wiederum schaffte im Juli einen Marktanteil von 1,4 Prozent und verbesserte sich damit um 0,2 Prozentpunkte auf den besten Wert seit Oktober. Discovery schaffte mit seinem Frauensender dagegen nur die Hälfte, nämlich 0,7 Prozent. Viel Luft nach oben besteht noch für den neuesten Free-TV-Sender von Discovery: Mit einem Marktanteil von 0,1 Prozent schloss Home & Garden TV den Juli ab.

Marktanteil

14-49 +/-

Vormonat +/-

Jul 18 Marktanteil

gesamt Nitro 2,3 +0,1 +0,4 1,8 Super RTL 2,0 -0,2 +0,2 1,8 ZDFneo 1,8 -0,2 +0,2 3,4 ProSieben Maxx 1,8 +/-0 +/-0 0,8 Sat.1 Gold 1,7 +0,1 +0,1 2,0 DMAX 1,7 +/-0 +0,2 1,0 RTLplus 1,5 +0,2 +0,6 1,8 ZDFinfo 1,5 -0,1 +0,1 1,4 Disney Channel 1,4 +0,1 +0,3 0,9 sixx 1,4 +0,2 +/-0 0,8 Comedy Central 1,3 -0,1 +0,2 0,5 Tele 5 1,1 +0,2 +0,2 1,0 KiKa 1,1 +0,1 +0,2 0,9 Welt 1,0 +0,1 +/-0 0,8 n-tv 0,9 +/-0 +/-0 1,1 kabel eins Doku 0,8 -0,3 +0,1 1,4 3sat 0,8 +0,1 +0,1 1,4 Arte 0,8 +0,2 +0,1 1,1 Sport1 0,8 +0,3 +/-0 0,6 Phoenix 0,7 +/-0 -0,1 1,0 TLC 0,7 +/-0 +/-0 0,5 One 0,6 -0,1 -0,1 0,9 Nickelodeon 0,5 +0,2 -0,3 0,3 Deluxe Music 0,5 -0,1 -0,2 0,2 Eurosport1 0,4 +/-0 +0,1 0,6 tagesschau24 0,3 +/-0 +/-0 0,4 MTV 0,3 +/-0 +0,2 0,1 Sky Sport News HD 0,2 +/-0 +/-0 0,2 HGTV 0,1 -- -- 0,1

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Zu den Juli-Gewinnern kann sich unterdessen auch Tele 5 zählen, das aktuell von einer Hoch-Phase am Vorabend profitiert. Erst am Mittwoch verbuchte "Stargate" bis zu 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit im Schnitt 2,1 Prozent Marktanteil konnte Tele 5 in der Access-Zeitschiene sogar einen Juli-Bestwert aufstellen. Weil der Sender darüber hinaus auch mit seinen Spielfilmen in der Primetime durchaus gut fährt, konnte unterm Strich ein Marktanteil von 1,1 Prozent in der Zielgruppe eingefahren werden konnte - 0,2 Prozentpunkte mehr als im Monat zuvor.

Mit Blick auf die öffentlich-rechtlichen Spartensender ist vor allem in Mainz die Freude wieder groß: Erstmals seit Februar eroberte ZDFneo seine Rekordmarke von 3,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zurück und belegte auf diese Weise den achten Rang auf dem deutschen Fernsehmarkt - noch vor RTL II. Gegenüber Juni lag das Plus bei 0,3 Prozentpunkten, bei den 14- bis 49-Jährigen ging es dagegen um 0,2 Prozentpunkte auf 1,8 Prozent nach unten. Auch ZDFneo verlor hier leicht, stellte mit 1,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum jedoch sämtliche News- und Dokusender in den Schatten.

Kinder schauen im Juli mehr Kinderfernsehen

Im Ferienmonat Juli haben offenbar mehr Kinder klassisches Kinderfernsehen eingeschaltet. So ist es zu erklären, dass die vier großen Kindersender allesamt ihre Marktanteile ausbauen konnten. Den größten Sprung machten Kika und Nickelodeon, die um jeweils 0,7 Prozentpunkte in der Kernzielgruppe der 3- bis 13-Jährigen gewannen. Spitzenreiter war erneut Super RTL, das gemeinsam mit Toggo Plus auf 23,1 Prozent Marktanteil kam und damit auf den besten Wert seit Oktober vergangenen Jahres. Super RTL steigerte sich ebenso wie der Disney Channel um 0,2 Prozentpunkte. Ende Juli erwischte Disney mit 21,1 Prozent sogar den drittbesten Marktanteil seit Sendestart. Auch in der Primetime liegt der Sender über den Vergleichswerten vom Juli 2018.

MA 3-13

(6:00-20:15)

+/-

Vormonat

+/-

Juli 18

MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus 23,1 +0,2 +2,9 2,6 Kika

18,2 +0,7 -0,6 --

Disney Channel

12,8 +0,2 +2,2 1,3

Nickelodeon 7,3 +0,7 -0,6 --



Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Höhenflug für MDR, auch NDR und WDR im Aufwind

Die Dritten Programme waren im Juli so stark wie noch nie in diesem Jahr: Bundesweit kamen die Sender zusammengerechnet auf einen Marktanteil von 13,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Besonders das MDR Fernsehen hat weiter einen Höhenflug: Der Kanal steigerte sich in seinem Sendegebiet auf satte 10,3 Prozent Marktanteil und war damit so beliebt wie seit Jahren nicht mehr. Noch dazu gelang es, drei Monate hintereinander einen zweistelligen Marktanteil einzufahren. Stark lief es der Juli aber auch für den NDR, der mit 8,2 Prozent ebenfalls so erfolgreich war seit vielen Jahren nicht mehr - nicht zuletzt dank des Erfolgs von "Kaum zu glauben". Und auch der WDR verbesserte sich spürbar: Gegenüber Juni ging's im Westen um 1,1 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent Marktanteil nach oben.

MA

ab 3

+/-

Vormonat MDR 10,3 +0,2 NDR 8,2 +0,4

BR 7,9 +0,4

WDR 7,5

+1,1 RBB 6,4 +0,1 HR 6,4 +/-0 SWR 6,2

+0,2



Marktanteile jeweils im eigenen Sendegebiet. Quelle: DWDL.de-Recherche

So lief der Juli im Pay-TV

Mit einem Marktanteil von 3,6 Prozent haben die von Sky Media vermarketeten Sender im Juli bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern stabile Quoten vorweisen können. Die meisten Zuschauer lockte der Sport vor den Fernseher, genauer gesagt die Formel1: Mit dem Großen Preis von Deutschland zählte Sky am vorigen Wochenende 550.000 Zuschauer und damit mehr Fans die Spiele zum Zweitliga-Auftakt. Hier war die Partie zwischen Stuttgart und Hannover mit einer halben Million der Spitzenreiter. Auch der frei-empfangbare Sportnachrichtensender Sky Sport News HD punktete mit Live-Fußball: Als sich Mitte des Monats Gladbach und Augsburg beim Schauinsland Reisen Cup gegenüberstanden, schalteten immerhin 130.000 Zuschauer ein. Die beliebteste Serien-Folge liefen im Pay-TV derweil bei 13th Street: Eine "Bull"-Folge zählte jüngst knapp 140.000 Zuschauer auf linearem Weg.

Teilen