Rosin-Rückkehr tut sich gegen "Masked Singer" schwer

© kabel eins

Undankbarer Zeitpunkt für die Rückkehr: Ausgerechnet gegen das "Masked Singer"-Finale meldete sich "Rosins Restaurants" bei kabel eins zurück - mit schwachen Quoten. Völlig enttäuschend läuft zudem die ZDFneo-Talkshow mit Laura Karasek.



02.08.2019 - 09:36 Uhr von Alexander Krei 02.08.2019 - 09:36 Uhr

Womöglich war es nicht die beste Idee von kabel eins, die neue Staffel von "Rosins Restaurants" ausgerechnet gegen das Finale von "The Masked Singer" auszustrahlen. Die Quoten der Gastro-Doku mit Frank Rosin fielen am Donnerstagabend jedenfalls überschaubar aus: Mit nur 310.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren musste sich das Format mit einem schwachen Marktanteil von 4,0 Prozent begnügen und lag noch hinter einer "Frauentausch"-Wiederholung bei RTL II.

Auch insgesamt lief's angesichts von lediglich 730.000 Zuschauern nicht gerade berauschend für "Rosins Restaurants". Umso erstaunlicher, dass das "K1 Magazin" im Anschluss sogar eine leicht höhere Reichweite verzeichnete: Hier wurden im Schnitt 780.000 Zuschauer gezählt, in der Zielgruppe stieg der Marktanteil auf 4,3 Prozent. Die am späten Abend gesendete Wiederholung von "Mein Revier" kam allerdings nicht über schwache 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus.

Einigermaßen unbeeindruckt von "The Masked Singer" zeigt sich übrigens die Neuauflage von "Charmed". Wie schon in der vergangenen Woche kam die US-Serie bei Sixx auch diesmal wieder auf 240.000 Zuschauer. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei 1,6 Prozent und damit klar über dem Senderschnitt. Danach bröckelten jedoch die Quoten des Frauensenders: Als nach 23 Uhr die "Witches of East End" übernahmen, lag der Marktanteil bei gerade mal noch 0,2 Prozent.

Auch die ZDFneo-Talkshow "Laura Karasek - Zart am Limit" geht bislang nicht als Erfolg durch. Insgesamt 200.000 Zuschauer schalteten um 22:15 Uhr ein - ein paar mehr als in der vergangenen Woche, doch insbesondere mit dem Marktanteil von 0,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wird man auf dem Lerchenberg nicht zufrieden sein. Für die gut eine Stunde später gezeigte Wiederholung wurden hier sogar 0,0 Prozent ausgewiesen.

Teilen