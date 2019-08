Altes Grammel-Programm beschert RTL Top-Quoten

© RTL/Michael Zargarinejad/Universal Music

Mit einem alten Bühnenprogramm von Comedian und Puppenspieler Sascha Grammel hat RTL am Freitag tolle Quoten eingefahren, mehr als drei Millionen Menschen sahen zu. In Sat.1 fiel "Was für ein Jahr" zur gleichen Zeit auf einen neuen Tiefstwert.



03.08.2019 - 09:12 Uhr von Timo Niemeier 03.08.2019 - 09:12 Uhr

Als RTL im Jahr 2016 zum ersten Mal das Bühnenprogramm "Ich find’s lustig" von Sascha Grammel gezeigt hat, sahen mehr als sechs Millionen Menschen zu, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei fast 25 Prozent. In den Jahren danach wiederholte man das Programm nur noch am späten Abend, wo es an diese Zahlen nie anknüpfen konnte. Eine erneute Ausstrahlung in der Primetime hat RTL dafür jetzt noch einmal richtig starke Werte beschert.

3,08 Millionen Menschen sahen sich das Bühnenprogramm an, 1,28 Millionen kamen davon aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil lag schon beim Gesamtpublikum bei sehr guten 12,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte RTL sogar noch deutlich bessere 19,8 Prozent. Damit holte sich RTL natürlich auch den Tagessieg in der Zielgruppe. Für einen guten Abschluss des Abends sorgte schließlich Otto, der mit seinem Programm "Holdrio Again" im Anschluss auf 14,4 Prozent Marktanteil kam.

Sat.1 hatte zur gleichen Zeit mit seinen Shows keine Chance gegen diese Übermacht. Die letzte Folge von "Was für ein Jahr", in der sich Hugo Egon Balder dieses Mal mit dem Jahr 1969 beschäftigte, unterhielt nur knapp mehr als eine Million Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 5,2 Prozent. Zum Staffelfinale gab es also noch einmal Tiefstwerte, nie lief es für das Format schlechter. "Genial daneben" steigerte sich danach immerhin auf 7,6 Prozent und lag auf dem Senderschnitt, die Show ist damit aber ebenfalls nur sehr bedingt ein Erfolg. Alte "Knallerfrauen" erzielten im Anschluss in der Spitze bis zu 9,8 Prozent.

Hinzu kommt, dass RTL am Freitag auch in den frühen Morgenstunden vor Sat.1 lag - das ist nicht selbstverständlich. "Guten Morgen Deutschland" erreichte aber einen sehr guten Marktanteil in Höhe von 15,3 Prozent, während sich das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" mit 11,6 Prozent begnügen musste. Bei der Gesamt-Reichweite lag Sat.1 allerdings vorn.

Während RTL den Tagessieg in der Zielgruppe holte, lag insgesamt Das Erste in der Primetime vorn. Die Komödie "Zaun an Zaun" erreichte 3,54 Millionen Zuschauer und lag damit knapp vor den ZDF-Krimis. So unterhielt "Der Alte" 3,51 Millionen Zuschauer und "Letzte Spur Berlin" kam danach noch auf 3,01 Millionen Zuschauer. Die Komödie schaffte damit 14,2 Prozent, während es "Der Alte" auf 14,1 Prozent brachte, im Anschluss lag das ZDF bei 12,2 Prozent.

Teilen