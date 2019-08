Neuer Serienabend bei kabel ein startet sehr verhalten

© CBS

Die letzte Staffel von "Elementary" ist bei kabel eins mit ausbaufähigen Quoten gestartet, auch "Deception" konnte danach nicht überzeugen. Erfolgreich waren dagegen RTL II und ProSieben mit ihren Filmen, bei Vox holte "Bones" erst spät gute Quoten.



03.08.2019 - 09:32 Uhr von Timo Niemeier 03.08.2019 - 09:32 Uhr

kabel eins ist am Freitagabend in die letzte "Elementary"-Staffel gestartet, doch die Serie bewegte sich auf dem enttäuschenden Niveau, auf dem man schon bei den letzten Free-TV-Premieren lag. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 4,9 Prozent, 600.000 Menschen sahen insgesamt zu. Damit lief es zwar besser als in den vergangenen Wochen mit Wiederholungen der Serie, von einem Erfolg kann man aber nach wie vor nicht sprechen. Ein paar Wochen hat die Serie jetzt noch, um für einen versöhnlichen Abschied zu sorgen. Ob "Elementary" die Quoten aber tatsächlich noch einmal entscheidend steigern kann, erscheint fraglich.

Im Anschluss an die Free-TV-Premiere wiederholte Vox noch einmal die ersten Folgen "Deception". Die Serie hatte im vergangenen Jahr überraschend für gute Quoten in Sat.1 gesorgt. Die Re-Runs überzeugten nun allerdings nicht und erzielten in der Spitze lediglich 4,8 Prozent Marktanteil. Weil der Vorabend bei mehr als fünf Prozent lag und die US-Serien am Nachmittag auf bis zu 8,6 Prozent kamen, landete kabel eins trotz der schwachen Primetime bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 5,2 Prozent.

Eben diese 5,2 Prozent erzielte auch RTL II, hier lief es aber in der Primetime deutlich besser. Der Film "96 Hours - Taken 2" kam auf 1,17 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe entsprach das sehr guten 7,3 Prozent Marktanteil. "Die Bourne Verschwörung" holte danach noch 6,8 Prozent. Zufrieden sein kann man derweil auch bei ProSieben: "Iron Man 2" kam zu Beginn der Primetime auf 10,8 Prozent. Da ist es dann auch vernachlässigbar, dass man insgesamt mit 1,10 Millionen Zuschauern hinter RTL II lag. "Resident Evil: Retribution" erzielte danach 10,4 Prozent.

Erst spät überzeugen konnte eine alte "Bones"-Folge bei Vox, ab 22:50 Uhr waren immerhin 8,1 Prozent drin. Davor steigerte sich die Serie zwar von Folge zu Folge, das geschah allerdings auf niedrigem Niveau. Nach einem enttäuschenden Start, als nur 4,8 Prozent gemessen wurden, gab es ein Mini-Plus auf 5,0 Prozent, Folge drei holte schließlich 6,3 Prozent.

